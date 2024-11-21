Россия атаковала три из пяти работающих теплоэлектростанций ДТЭК – Reuters

Ракетные удары России по Украине в минувшие выходные повредили три из пяти работающих ТЭС компании ДТЭК. Одна из них все еще не работает, пишет Reuters со ссылкой на источники рынка 21 ноября. В ночь на 17 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объектам энергетики 210 ракетами и БПЛА, из них 144 были уничтожены.

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Пока неизвестно, сколько времени понадобится для восстановления поврежденной ТЭС, но две другие, частично поврежденные, уже возобновили производство электроэнергии, говорят собеседники агентства.

Точных данных о повреждениях и восстановлении нет, поскольку эта информация слишком чувствительна. Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что в воскресенье, 17 ноября, был нанесен «серьезный ущерб», и обратился к западным союзникам Украины с просьбой предоставить дополнительные средства ПВО для предотвращения дальнейших разрушений.

Контекст

Генерирующие предприятия «ДТЭК Энерго» в течение 2023-го отпустили почти 15,2 млрд кВт-ч e/э, что эквивалентно среднему потреблению около 5,1 млн семей в течение года.

ДТЭК владеет шестью ТЭС, но одна из них, расположенная в городе Курахово на востоке страны, была демонтирована из-за приближения российских войск, чтобы ее части могли быть использованы для ремонта других объектов.

Россия с начала полномасштабного вторжения атаковала ТЭС «ДТЭК Энерго» более 180 раз. В результате этих атак был ранен 51 энергетик, трое погибли. Компания потеряла 90% мощностей. ДТЭК на конец июня оценивала ущерб в $350 млн.

В ночь на 17 ноября 2024 года Россия нанесла массированный комбинированный удар по энергетическим объектам Украины. Вражеские ракеты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии по всей стране, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Он отметил, что оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений, а спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий.

В результате атаки повреждены несколько подстанций, от которых зависит внешнее питание украинских АЭС. Из-за обстрелов производство электроэнергии на АЭС было уменьшено, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.