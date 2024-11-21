Росія атакувала три з пʼяти працюючих теплоелектростанцій ДТЕК – Reuters

Ракетні удари Росії по Україні на минулих вихідних пошкодили три з пʼяти працюючих ТЕС компанії ДТЕК. Одна з них все ще не працює, пише Reuters з посиланням на джерела на ринку 21 листопада. В ніч на 17 листопад Росія здійснила комбінований удар по об’єктах енергетики 210 ракетами та БПЛА, з них 144 були знищені.

Деталі

Наразі невідомо, скільки часу знадобиться для відновлення пошкодженої ТЕС, але дві інші, які були частково пошкоджені, вже відновили виробництво електроенергії, кажуть співрозмовники агентства.

Точних даних про пошкодження та відновлення немає, оскільки ця інформація є надто чутливою. Гендиректор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що в неділю, 17 листопада, було завдано «серйозної шкоди», і звернувся до західних союзників України з проханням надати додаткові засоби ППО для запобігання подальших руйнувань.

Контекст

Генеруючі підприємства «ДТЕК Енерго» протягом 2023-го відпустили майже 15,2 млрд кВт-год e/е, що еквівалентно середньому споживанню близько 5,1 млн родин протягом року.

ДТЕК володіє шістьма ТЕС, але одна з них, розташована у місті Курахове на сході країни, була демонтована через наближення російських військ, щоб її частини могли бути використані для ремонту інших обʼєктів.

Росія з початку повномасштабного вторгнення атакувала ТЕС «ДТЕК Енерго» понад 180 разів. Унаслідок цих атак був поранений 51 енергетик, троє загинули. Компанія втратила 90% потужностей. ДТЕК на кінець червня оцінювала збитки у $350 млн.

У ніч на 17 листопада 2024 року Росія здійснила масований комбінований удар по енергетичних обʼєктах України. Ворожі ракети атакували обʼєкти генерації та передачі електроенергії по всій країні, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Він зазначив, що оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень, а рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків.

Внаслідок атаки пошкоджено кілька підстанцій, від яких залежить зовнішнє живлення українських АЕС. Через обстріли виробництво електроенергії на АЕС було зменшено, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.