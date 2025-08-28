В ночь на 28 августа Россия нанесла ракетный удар по сортировочному депо «Новой почты», попав в автодвор. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Подробности

В результате атаки пострадали трое сотрудников: Сергей Славенский, специалист участка, находится в тяжелом состоянии; Иван Дульнев, специалист участка, в состоянии средней тяжести; Юрий Юхимчук, водитель авто БДФ, находится в состоянии средней тяжести.

«Новая почта» заявила, что уже оказывает пострадавшим и их семьям полную поддержку, включая медицинскую, психологическую и материальную помощь.

Компания отметила, что посылки остались невредимыми, однако из-за воздушной тревоги сортировка не производилась, что может повлечь задержки в доставке.

Контекст

В ночь на 28 августа Россия нанесла массированный удар по Украине, использовав 629 средств воздушного нападения, в том числе ударные БПЛА, ракеты воздушного и наземного базирования. Силами противовоздушной обороны Украины уничтожены 589 из них.

В результате атаки на Киев погибли по меньшей мере 12 человек, среди них один ребенок, десятки человек получили ранения. В ходе обстрела столицы пострадали два здания Главного управления Государственной налоговой службы, а также здания, в которых расположены головные офисы Банка Кредит Днепр и ОТП Банка. Кроме того, получил повреждения новый медицинский центр «Добробут» на ул. Антоновича, 40. Из-за этих повреждений центр не будет работать 28 августа.

Также в результате вражеской атаки было повреждено одно из отделений «Укрпочты». Генеральный директор компании Игорь Смилянский отметил, что из-за ситуации в Херсоне возможны задержки с доставкой.