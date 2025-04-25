Снятие санкций с РФ, отказ от НАТО, контроль территорий и ЗАЭС. Reuters опубликовало окончательный мирный план США

США на переговорах в Париже 17 апреля представили окончательное предложение по прекращению войны России в Украине. Агентство Reuters ознакомилось с текстом пакета предложений и 25 апреля опубликовало документ без изменений.

Прекращение огня

Постоянное прекращение огня

Обе стороны немедленно начинают переговоры по технической реализации

Гарантии безопасности Украины

Украина получает надежные гарантии безопасности

Государства-гаранты будут представлять собой специальную группу европейских государств и желающих неевропейских государств

Украина не будет пытаться вступить в НАТО

Украина может стремиться к членству в ЕС

Территории

США юридически признают контроль России над Крымом

США фактически признают контроль России над Луганщиной

США фактически признают контроль России над частями Запорожья, Донбасса и Херсона

Украина возвращает себе территорию в Харьковской области

Украина возобновляет контроль над Запорожской АЭС через управление станцией со стороны США, при этом электроэнергия будет распределяться между обеими сторонами, а также над Каховской ГЭС

Украина имеет беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой

Экономика

США и Украина реализуют экономическое сотрудничество/соглашение о полезных ископаемых

Украина будет полностью восстановлена ​​и получит финансовую компенсацию

Санкции против России, введенные в результате этой войны с 2014 года, будут сняты

Экономическое сотрудничество США и России в сфере энергетики и других промышленных секторов

Также агентство ознакомилось с текстом пакета предложений, переданных американской стороне на переговорах в Лондоне 23 апреля украинскими и европейскими официальными лицами.

Прекращение огня

Взять на себя обязательство по полному и безоговорочному прекращению огня в небе, на суше и на море

Обе стороны немедленно вступают в переговоры по технической реализации с участием США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки дня для полного мирного соглашения

Мониторинг прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран

Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных детей. Обмен всех военнопленных (принцип «всех на всех»). Россия должна освободить всех гражданских пленных

Гарантии безопасности Украины

Украина получает надежные гарантии безопасности, в том числе от США, пока среди союзников нет консенсуса по членству в НАТО

Никаких ограничений для Вооруженных сил Украины

Государства-гаранты будут являться специальной группой европейских стран и желающих неевропейских стран. Никаких ограничений на присутствие, вооружение и операции дружественных иностранных сил на территории Украины

Украина стремится к вступлению в ЕС

Территория

Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безоговорочного прекращения огня

Территориальные переговоры начинаются с определения линии контроля

Украина возобновляет контроль над Запорожской АЭС с участием США, а также Каховской ГЭС

Украина имеет беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

Экономика

США и Украина реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве/доставке полезных ископаемых

Украина будет полностью восстановлена ​​и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине

Санкции США, введенные против России с 2014 года, могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира и возобновлены в случае нарушения мирного соглашения

Контекст

Трамп, который хочет, чтобы его запомнили как миротворца, неоднократно заявлял, что хочет покончить с «кровопролитием» в Украине, которое его администрация называет «прокси-войной» между Соединенными Штатами и Россией.

Администрация Трампа представила Киеву проект соглашения по принципу «либо соглашайся, либо уходи» с крайне выгодными для Москвы условиями, включая признание США суверенитета России над Крымом через 11 лет после того, как та аннексировала украинский полуостров, нарушая международное право.

Президент Владимир Зеленский отказался признать суверенитет России над какой-либо территорией, которую она захватила с 2014 года.

23 апреля Трамп обрушился с критикой на позицию Зеленского, назвав ее «крайне вредной» для его мирных усилий.

Требования президента США Дональда Трампа о том, чтобы Украина официально признала аннексию Крыма в рамках мирного соглашения с Россией, внезапно поставили европейские столицы перед мучительным выбором: оставаться на стороне Киева или стать на сторону Вашингтона. По словам европейского чиновника, вопрос Крыма и будущих стремлений Украины к членству в НАТО – это «красные линии» для ЕС.

Украинская делегация во время переговоров в Лондоне 23 апреля передала США свои предложения по завершению российско-украинской войны. The Telegraph со ссылкой на проект документа писало, что Киев выдвинул пять ключевых требований.