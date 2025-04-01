РЖД подверглись массированной DDoS-атаке, не работают сайт и приложение

Государственная компания «Российские железные дороги» («РЖД») заявила о массированной DDoS-атаке на сайт и мобильное приложение, они остановили работу, говорится в сообщении российского перевозчика 1 апреля.

Ключевые факты

Согласно сообщению, РЖД пытается как можно быстрее возобновить их работу.

«Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме», – говорится в сообщении.

По данным РБК, утром 1 апреля у пользователей появились проблемы с доступом на сайт РЖД, при попытке открыть его возникает ошибка 504. Такие жалобы поступают от пользователей на портале Downdetector. Кроме того, они сообщают о проблемах с приложением железной дороги.

Контекст

23 марта 2025-го из-за масштабной кибератаки на серверах «Укрзализныци» тысячи украинцев не смогли купить билеты онлайн – ни через приложение, ни через сайт. На следующий день, 24 марта, глава правления Александр Перцовский в Facebook охарактеризовал атаку как беспрецедентную, целенаправленную и технически сложную. Он подчеркнул, что движение поездов осталось бесперебойным. «Госспецсвязи» сообщила Forbes, что инцидент расследуется с участием CERT.UA. Подробнее – по ссылке.

27 марта «Укрзализныця» запустила резервную систему онлайн-продажи билетов, разрешив их покупать и возвращать. А уже 29 марта пресс-служба компании объявила, что онлайн-сервисы стабилизировались, а очереди у касс на вокзалах исчезли. Позже в «Укрзализныце» заверили, что кибератаку на ее системы организовала Российская Федерация.

В 2024 году «Укрзализныця» перевезла 23,3 млн пассажиров, из которых 86% приобрели билеты через интернет, как указано в отчете компании.