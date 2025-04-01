Сайт і додаток російської залізниці не працюють через масовану DDoS-атаку

Державна компанія «Российские железные дороги» («РЖД») заявила про масовану DDoS-атаку на сайт та мобільний додаток, вони зупинили роботу, йдеться у повідомленні російського перевізника 1 квітня.

Ключові факти

Згідно з повідомленням, РЖД намагається якнайшвидше відновити їхню роботу.

«Каси на станціях та вокзалах функціонують штатно, продаж квитків здійснюється у звичайному режимі», – сказано у повідомленні.

За даними РБК, зранку 1 квітня у користувачів є проблеми з доступом на сайт РЖД, при спробі відкрити його виникає помилка 504. Такі скарги надходять від користувачів на порталі Downdetector. Крім того, вони повідомляють про проблеми з додатком залізниці.

Контекст

23 березня 2025-го через масштабну кібератаку на сервери «Укрзалізниці» тисячі українців не змогли купити квитки онлайн – ні через додаток, ні через сайт. Наступного дня, 24 березня, голова правління Олександр Перцовський у Facebook охарактеризував атаку як безпрецедентну, цілеспрямовану та технічно складну. Він наголосив, що рух поїздів залишився безперебійним. «Держспецзв’язку» повідомила Forbes, що інцидент розслідується за участю CERT.UA. Докладніше – за посиланням.

27 березня «Укрзалізниця» запустила резервну систему онлайн-продажу квитків, дозволивши їх купувати та повертати. А вже 29 березня пресслужба компанії оголосила, що онлайн-сервіси стабілізувалися, а черги біля кас на вокзалах зникли. Пізніше в «Укрзалізниці» запевнили, що кібератаку на її системи організувала Російська Федерація.

У 2024 році «Укрзалізниця» перевезла 23,3 млн пасажирів, з яких 86% придбали квитки через інтернет, як зазначено у звіті компанії.