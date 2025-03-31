УЗ заявила, що кібератаку організувала Росія та запевнила – дані клієнтів не постраждали

«Укрзалізниця» переконана, що кібератаку на її системи організувала Російська Федерація. Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський під час пресбрифінгу 31 березня, пише «Інтерфакс-Україна» . Він зазначив, що персональні дані пасажирів і відомості про військові вантажі не зберігаються на ресурсах компанії, тому зловмисники не змогли отримати до них доступу під час атаки.

Деталі

Залізниця вже третій рік поспіль потерпає від атак на свою фізичну інфраструктуру. Крім того, неодноразово фіксувалися спроби атакувати кіберінфраструктуру компанії. Цього разу «Укрзалізниця» зіткнулася з цілеспрямованою ІТ-атакою, яка була ретельно спланована та продумана, заявив Перцовський.

Він наголосив, що основні зусилля було спрямовано на те, щоб звести до мінімуму вплив атаки на рух поїздів. Жоден потяг не зупинився ні на мить, усі курсували за розкладом. За даними «Укрзалізниці», своєчасність прибуття поїздів під час протидії кібератаці досягла 96%.

Перцовський розповів, що машиністи отримували повідомлення про обмеження швидкості вручну, а працівники станцій працювали у 2-3 зміни поспіль, щоб забезпечити прийом усіх вантажів.

УЗ відкрила понад 120 додаткових кас, щоб люди могли придбати квитки. Касири приїжджали звідусіль, адже навантаження на каси зросло в 4-5 разів. Голова правління зазначив, що окрім касирів і поїзних бригад, зміни торкнулися практично кожного робочого місця на залізниці.

Начальниця Держцентру кіберзахисту Держспецзв’язку Євгенія Наконечна повідомила, що розслідуванням інциденту займається СБУ. Водночас Держцентр проводить технічний аналіз, щоб вивчити тактику хакерів і запобігти подібним атакам на критичні об’єкти в майбутньому. За її словами, підготовка такої кібератаки потребувала значних ресурсів.

Державний центр кіберзахисту також надав технічну підтримку для відновлення роботи систем. «Завдяки злагодженій роботі з IT-фахівцями вдалося відносно швидко відновити доступність сервісів для компанії такого масштабу», – підсумувала Наконечна.

Перцовський заявив, що інформація про військові вантажі не зберігається в системах «Укрзалізниці», а передається через захищений нецифровий документ закритими каналами, тому ворог не міг її отримати. Він також спростував витік даних пасажирів, зазначивши, що їх не зберігають, а верифікація через «Дію» лише підтверджує чи спростовує інформацію без її збереження.

Контекст

У 2024 році «Укрзалізниця» перевезла 23,3 млн пасажирів, з яких 86% придбали квитки через інтернет, як зазначено у звіті компанії.

23 березня через масштабну кібератаку на сервери «Укрзалізниці» тисячі українців не змогли купити квитки онлайн – ні через додаток, ні через сайт. Наступного дня, 24 березня, голова правління Олександр Перцовський у Facebook охарактеризував атаку як безпрецедентну, цілеспрямовану та технічно складну. Він наголосив, що рух поїздів залишився безперебійним. «Держспецзв’язку» повідомила Forbes, що інцидент розслідується за участю CERT.UA. Докладніше – за посиланням.

27 березня «Укрзалізниця» запустила резервну систему онлайн-продажу квитків, дозволивши їх купувати та повертати. А вже 29 березня пресслужба компанії оголосила, що онлайн-сервіси стабілізувалися, а черги біля кас на вокзалах зникли.