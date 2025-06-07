Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається переконати сенатора-республіканця Ліндсі Грема, щоб той послабив законопроєкт про нові санкції проти Росії. Про це пише The Wall Street Journal .

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Законопроєкт, який Сенат може почати розглядати наступного тижня, передбачає санкції проти російських чиновників, секторів економіки та країн, що співпрацюють із РФ. Трамп вважає, що ці заходи можуть завадити його планам налагодити відносини з Кремлем.

За даними джерел видання, Білий дім неофіційно звертався до Грема з пропозиціями внести зміни до законопроєкту, зокрема додати винятки, які дозволять президенту самостійно визначати, проти кого застосовувати санкції.

Також пропонувалося замінити формулювання «повинен» на «може», щоб санкції стали необов’язковими і залежали від рішення президента.

Представник Білого дому наголосив, що Конституція США надає президенту широкі повноваження у зовнішній політиці, тому обмеження мають бути гнучкими.

Грем погодився внести певні зміни, зокрема звільнити від санкцій країни, які підтримують Україну, щоб уникнути 500% мита на імпорт із країн, що купують російські нафту, газ чи уран.

Проте він не підтримав усі пропозиції адміністрації Трампа. Президент назвав законопроєкт «жорстким» і заявив, що його не слід ухвалювати без його згоди. «Вони орієнтуються на мене. Так і має бути», – сказав Трамп.

Контекст

Сенатор Ліндсі Грем (Республіканець, Південна Кароліна) представив масштабний двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії – «Акт про санкціонування Росії 2025» (Sanctioning Russia Act of 2025). Цей законопроєкт передбачає запровадження 500% мит на енергоносії з Росії (нафта, газ, уран) та аналогічні санкції проти країн, які продовжують купувати російську енергію, зокрема Китаю та Індії. Метою є посилення економічного тиску на Кремль та його торгових партнерів, які фінансують війну проти України.

Законопроєкт у Сенаті підтримують 82 співавтори з обох партій – цього достатньо, щоб подолати можливе вето президента. У Палаті представників документ має 60 прихильників, порівну від республіканців і демократів.

Грем раніше висловлював впевненість, що в разі потреби вдасться організувати обхідне голосування, щоб поставити закон на розгляд без згоди керівництва Палати. Спікер Палати представників Майк Джонсон підтримує жорсткі санкції проти Росії, зазначаючи, що багато конгресменів поділяють цю позицію.