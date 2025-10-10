Forbes Digital підписка
Украина может рассчитывать в 2026 году на 0,05% оборонного бюджета США. Это на 25% больше, чем в нынешнем году

Сенаторы Соединенных Штатов одобрили военные расходы страны на 2026 финансовый год. Они включают $500 млн в помощь Украине в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), что на 25% больше, чем в 2025-м. Об этом пишут The Hill и The New York Times.

  • Законопроект, определяющий общие расходы на оборону США в размере $924,7 млрд, был принят 70 голосами «за» при 20 «против».
  • Голосование стало возможным после достижения согласия между сенаторами по спорным положениям, в результате чего отклонили более 10 поправок и 50 дополнений. Поддержана поправка, расширяющая полномочия Пентагона в сфере защиты от дронов. В то же время была отвергнута попытка заблокировать модернизацию самолета для Катара, предложенную демократами.
  • Документ предусматривает увеличение объема разрешенного финансирования по USAI до $500 млн в 2026 году, а также продление программы до 2028-го.
  • Следующим этапом станет согласование различий между версией законопроекта Сената и нижней палаты Конгресса, предусматривающей меньшие расходы – около $893 млрд. Окончательный вариант должен быть принят обеими палатами до конца 2025 года.

«Инициатива по оказанию помощи Украине в сфере безопасности» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) – это программа правительства США, созданная в 2016 году, позволяющая Пентагону оказывать Украине военную помощь, не снимая ее с собственных запасов, а путем закупки вооружения и услуг напрямую у производителей.

USAI финансирует обучение, оборудование, логистику и другие компоненты оборонной поддержки, в частности системы ПВО, противотанковое вооружение, разведку, киберзащиту и т.д. Общая сумма помощи с начала полномасштабного вторжения (февраль 2022-го – октябрь 2025-го) превышает $182 млрд, из которых распределено более $130 млрд, а израсходовано около $83 млрд.

В 2025 финансовом году финансирование по программе USAI составило $300 млн. Версия Палаты представителей NDAA на 2026-й предлагала $400 млн для USAI.

