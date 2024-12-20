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Администрация Байдена готовится выделить Украине последний пакет помощи на $1,2 млрд – Reuters

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Администрация Байдена в ближайшие дни объявит о финальном пакете помощи Украине в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Об этом 20 декабря пишет Reuters со ссылкой на источники. Этот пакет будет включать системы перехвата для противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы, а его общая стоимость составит около $1,2 млрд.

Подробности

  • Пакет будет профинансирован за счет остаточных средств программы USAI, предусматривающей закупку военной техники у оборонных предприятий или партнеров, а не изъятие из американских запасов. Это означает, что поставки могут занять месяцы или даже годы.
  • Этот пакет может стать одним из последних шагов США в прямой военной поддержке Украины, поскольку Киев готовится к возможному возвращению Дональда Трампа в президентское кресло. Трамп открыто подвергал сомнению военную помощь и обещал завершить войну в Украине через 24 часа после вступления в должность 20 января.

Контекст

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года США выделили Украине $175 млрд помощи, из которых примерно $61,4 млрд направлено на поддержку безопасности. Почти половина этой суммы была предоставлена через программу USAI, остальные – через президентские распоряжения об изъятии из существующих военных запасов. Еще осталось $5,6 млрд.

Программа USAI также способствовала росту заказов американских оборонных компаний. Например, L3Harris Technologies получила финансирование для системы VAMPIRE, впервые заказанной в августе 2022 года. Первые четыре установки были поставлены в течение года, и компания уже получила несколько новых заказов через USAI.

26 сентября 2024 г. президент США Джо Байден объявил об увеличении безопасности помощи Украине на $7,9 млрд. Он поручил Пентагону использовать все остаточные средства в поддержку Украины до истечения его президентского срока. Из этой суммы $5,5 млрд будут выделены в рамках президентских полномочий.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США в рамках так называемого «Плана победы» регулярно, каждые три недели до конца года, будут посылать Украине новые пакеты военной помощи. Это решение призвано обеспечить стабильность поставок на фоне политической неопределенности в Вашингтоне.

14 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Министерство обороны США будет отправлять Украине партии оружия еженедельно. Этот план позволит использовать остаточные $7,1 млрд на военную поддержку до истечения срока администрации Байдена.

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