Сенатори Сполучених Штатів схвалили військові витрати країни на 2026 фінансовий рік. Вони включають $500 млн на допомогу Україні в межах програми Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), що на 25% більше, ніж у 2025 році. Про це пишуть The Hill та The New York Times.
Деталі
- Законопроєкт, який визначає загальні витрати на оборону США у розмірі $924,7 млрд, був ухвалений 70 голосами «за» при 20 «проти».
- Голосування стало можливим після досягнення згоди між сенаторами щодо спірних положень, унаслідок чого відхилили понад 10 поправок і 50 додатків. Підтримано поправку, яка розширює повноваження Пентагону у сфері захисту від дронів. Водночас було відхилено спробу заблокувати модернізацію літака для Катару, запропоновану демократами.
- Документ передбачає збільшення обсягу дозволеного фінансування за USAI до $500 млн у 2026 році, а також продовження програми до 2028-го.
- Наступним етапом стане узгодження відмінностей між версією законопроєкту Сенату та нижньої палати Конгресу, яка передбачає менші витрати – близько $893 млрд. Остаточний варіант має бути ухвалений обома палатами до кінця 2025 року.
Контекст
«Ініціатива з надання допомоги Україні у сфері безпеки» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) – це програма уряду США, створена у 2016 році, яка дозволяє Пентагону надавати Україні військову допомогу, не знімаючи її з власних запасів, а шляхом закупівлі озброєння та послуг напряму у виробників.
USAI фінансує навчання, обладнання, логістику та інші компоненти оборонної підтримки, зокрема – системи ППО, протитанкове озброєння, розвідку, кіберзахист тощо. Загальна сума допомоги з початку повномасштабного вторгнення (лютий 2022-го – жовтень 2025-го) перевищує $182 млрд, з яких розподілено понад $130 млрд, а витрачено близько $83 млрд.
У 2025 фінансовому році фінансування за програмою USAI становило $300 млн. Версія Палати представників NDAA на 2026-й пропонувала $400 млн для USAI.
