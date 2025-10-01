Правительство США остановило работу после того, как Конгресс не смог принять временный бюджет. На кону – сотни тысяч рабочих мест, миллиарды долларов потерь для экономики и политическая война между республиканцами и демократами, которые не готовы уступать в вопросе медицинских субсидий. Какими будут последствия этого противостояния ? Главное из материалов Bloomberg , Reuters , WSJ и FT

Федеральное правительство США остановило работу после того, как Конгресс не смог принять временный бюджет. В полночь, 1 октября, по вашингтонскому времени Бюджетное управление Белого дома приказало федеральным агентствам запустить в работу планы на случай шатдауна.

Шатдаун – это административная пауза всех функций, не относящихся к критически необходимым. Во время остановки работники в важных областях (армия, безопасность, контроль в аэропортах) продолжают выходить на работу, но часть сотрудников других ведомств отправляется в вынужденные отпуска до возобновления финансирования.

Это первый за почти семь лет шатдаун в США и уже третий во время президентства Дональда Трампа, пишет Bloomberg. Причина политического тупика – спор между двумя партиями относительно медицинских субсидий. Республиканцы предлагали «чистую» резолюцию, которая продлила бы финансирование правительства до 21 ноября, но без дополнительных расходов. Демократы настаивали включить в документ продление субсидий на медицинское страхование, которое должно было завершиться в конце года.

В итоге в Сенате не нашлось 60 необходимых голосов: все, кроме трех демократов, проголосовали против республиканского плана. Это окончательно открыло путь к остановке работы правительства, пишет Financial Times.

На кону – $1,7 трлн на работу федеральных агентств, что составляет около четверти из $7 трлн бюджета США, комментирует Reuters. Остальное идет на программы по здравоохранению и пенсии, а также на обслуживание государственного долга США, который достиг $37,5 трлн.

Объявление о кредитной программе помощи во время шатдауна правительства размещено у отделения Федерального кредитного союза Сената США в здании Сената им. Харта 30 сентября 2025 года в Вашингтоне Фото Getty Images

Противостояние демократов и республиканцев

Президент США Дональд Трамп возложил вину за шатдаун на демократов и публично пригрозил, что во время шатдауна его администрация может прибегнуть не только к временным отпускам, но и к массовым увольнениям госслужащих.

Лидеры демократов ответили, что не позволят запугивать себя и что именно Белый дом будет нести ответственность за кризис. Республиканский законопроект был «непартийным», и призывал демократов присоединиться к голосованию, говорит Bloomberg лидер большинства в Сенате Джон Тун. Переговоры возможны только на двухпартийной основе и с учетом позиций обеих сторон, добавляет лидер демократов Чак Шумер для Reuters.

В ходе бюджетного противостояния Трамп также распространил deepfake-видео с лидером демократов Чаком Шумером в сомбреро. В одной из версий рядом изображен глава демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Гаким Джеффрис с дорисованными усами. Демократы назвали ролик расистским и попыткой унизить оппонентов, а Шумер охарактеризовал его как «детское и мелочное», что демонстрирует несерьезность подхода Белого дома к шатдауну.

Чтобы возобновить работу правительства, Конгресс должен принять новую резолюцию о финансировании федерального правительства – краткосрочную или годовую. Республиканцы рассчитывают, что в ближайшие дни несколько демократов присоединятся к голосованию за их план, пишет FT. Демократы, в свою очередь, сигнализируют о готовности к компромиссу только в том случае, если в бюджете будет заложено продление медицинских субсидий.

32% избирателей обвиняют в шатдауне Трампа, 27% – республиканцев в Конгрессе, свидетельствуют данные опроса Data for Progress в этом месяце. Лишь немногим более трети возлагают ответственность на демократов, пишет FT.

В Сенате США не нашлось 60 необходимых голосов для того, чтобы проголосовать за финансирование и не допустить шатдаун Фото Getty Images

Воздействие шатдауна на экономику

Финансовый эффект шатдауна в США стартует с рынка труда. Из-за приостановки финансирования правительства сотни тысяч госслужащих ушли в вынужденные отпуска. Если пауза продлится три недели, безработица в США временно подскочит до 4,6–4,7% против 4,3% в августе 2025-го, пишет Bloomberg. Дополнительный риск – политические заявления о возможных массовых увольнениях более 750 000 работников, что затянет восстановление экономики после шатдауна.

В предыдущей рекордной остановке работы правительства 2018–2019 годов экономика США так и не вернула $3 млрд из $11 млрд потерянного ВВП, подсчитало Бюджетное управление Конгресса.

Публикация ключевых экономических отчетов, в частности пятничного релиза по рынку труда, отложена, поэтому ФРС и инвесторы остаются без привычной статистики для принятия решений, добавляет Bloomberg. Фьючерсы на Уолл-стрит просели, золото достигло в цене рекордного максимума, азиатские акции шатались из-за опасений инвесторов по поводу задержки выхода данных и потери рабочих мест, пишет Reuters. Доллар опустился до недельного минимума по отношению к основным валютам.

Частный сектор будут тормозить операционные сбои. Остановка сбора части статистики, задержки регуляторных согласований и кредитов для малого бизнеса, проблемы с инфраструктурными проектами и туризмом совокупно давят на ВВП США, пишет WSJ. 34-дневный шатдаун 2018–2019 годов срезал годовой темп роста на около 0,4%, а 16-дневный в 2013-м стоил экономике США до 0,6% темпов роста. Тогда частный сектор потерял около 120 000 рабочих мест из-за срывов проверок и разрешений, добавляет WSJ.

Что (не) будет работать

Федеральное правительство перешло в режим «только необходимое»: работают почта, федеральные суды, государственная железная дорога, службы авиабезопасности TSA и авиадиспетчеры, а также паспортные офисы и ипотечные программы FHA, пишет Bloomberg.

Сотрудники TSA и диспетчеры будут работать без зарплаты, что уже в прошлые разы приводило к проблемам. В 2019 году многие сотрудники не выходили на смену, и контрольные пункты закрывались, добавляет WSJ.

Национальные парки открыты для посетителей, но часть сервисов работает с ограничениями. Большинство музеев в основном закрыты. Паспортные и визовые службы остаются доступными, но возможны задержки в оформлении документов.