Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Мир
Дата

Впервые за семь лет федеральное правительство США приостановило работу. Как политический кризис в Вашингтоне повлияет на экономику и международные рынки? Разбор FT, Reuters, Bloomberg и WSJ

Юрий Самусенко /из личного архива
Юрий Самусенко
Forbes

4 хв читання

шатдаун США Капітолій Вашингтон /Getty Images

Лидер меньшинства в Палате представителей США Гаким Джеффрис в сопровождении «випа» демократов Кэтрин Кларк (от штата Массачусетс) и конгрессмена Пита Агиллара (от Калифорнии) спускается по лестнице Палаты накануне шатдауна Фото Getty Images

Правительство США остановило работу после того, как Конгресс не смог принять временный бюджет. На кону – сотни тысяч рабочих мест, миллиарды долларов потерь для экономики и политическая война между республиканцами и демократами, которые не готовы уступать в вопросе медицинских субсидий. Какими будут последствия этого противостояния? Главное из материалов Bloomberg, Reuters, WSJ и FT

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Федеральное правительство США остановило работу после того, как Конгресс не смог принять временный бюджет. В полночь, 1 октября, по вашингтонскому времени Бюджетное управление Белого дома приказало федеральным агентствам запустить в работу планы на случай шатдауна.

Шатдаун – это административная пауза всех функций, не относящихся к критически необходимым. Во время остановки работники в важных областях (армия, безопасность, контроль в аэропортах) продолжают выходить на работу, но часть сотрудников других ведомств отправляется в вынужденные отпуска до возобновления финансирования.

Это первый за почти семь лет шатдаун в США и уже третий во время президентства Дональда Трампа, пишет Bloomberg. Причина политического тупика – спор между двумя партиями относительно медицинских субсидий. Республиканцы предлагали «чистую» резолюцию, которая продлила бы финансирование правительства до 21 ноября, но без дополнительных расходов. Демократы настаивали включить в документ продление субсидий на медицинское страхование, которое должно было завершиться в конце года.

В итоге в Сенате не нашлось 60 необходимых голосов: все, кроме трех демократов, проголосовали против республиканского плана. Это окончательно открыло путь к остановке работы правительства, пишет Financial Times.

На кону – $1,7 трлн на работу федеральных агентств, что составляет около четверти из $7 трлн бюджета США, комментирует Reuters. Остальное идет на программы по здравоохранению и пенсии, а также на обслуживание государственного долга США, который достиг $37,5 трлн.

шатдаун Вашингтон /Getty Images

Объявление о кредитной программе помощи во время шатдауна правительства размещено у отделения Федерального кредитного союза Сената США в здании Сената им. Харта 30 сентября 2025 года в Вашингтоне Фото Getty Images

Противостояние демократов и республиканцев

Президент США Дональд Трамп возложил вину за шатдаун на демократов и публично пригрозил, что во время шатдауна его администрация может прибегнуть не только к временным отпускам, но и к массовым увольнениям госслужащих.

Лидеры демократов ответили, что не позволят запугивать себя и что именно Белый дом будет нести ответственность за кризис. Республиканский законопроект был «непартийным», и призывал демократов присоединиться к голосованию, говорит Bloomberg лидер большинства в Сенате Джон Тун. Переговоры возможны только на двухпартийной основе и с учетом позиций обеих сторон, добавляет лидер демократов Чак Шумер для Reuters.

В ходе бюджетного противостояния Трамп также распространил deepfake-видео с лидером демократов Чаком Шумером в сомбреро. В одной из версий рядом изображен глава демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Гаким Джеффрис с дорисованными усами. Демократы назвали ролик расистским и попыткой унизить оппонентов, а Шумер охарактеризовал его как «детское и мелочное», что демонстрирует несерьезность подхода Белого дома к шатдауну.

Чтобы возобновить работу правительства, Конгресс должен принять новую резолюцию о финансировании федерального правительства – краткосрочную или годовую. Республиканцы рассчитывают, что в ближайшие дни несколько демократов присоединятся к голосованию за их план, пишет FT. Демократы, в свою очередь, сигнализируют о готовности к компромиссу только в том случае, если в бюджете будет заложено продление медицинских субсидий.

32% избирателей обвиняют в шатдауне Трампа, 27% – республиканцев в Конгрессе, свидетельствуют данные опроса Data for Progress в этом месяце. Лишь немногим более трети возлагают ответственность на демократов, пишет FT.

шатдаун Вашингтон Капитолий /Getty Images

В Сенате США не нашлось 60 необходимых голосов для того, чтобы проголосовать за финансирование и не допустить шатдаун Фото Getty Images

Воздействие шатдауна на экономику

Финансовый эффект шатдауна в США стартует с рынка труда. Из-за приостановки финансирования правительства сотни тысяч госслужащих ушли в вынужденные отпуска. Если пауза продлится три недели, безработица в США временно подскочит до 4,6–4,7% против 4,3% в августе 2025-го, пишет Bloomberg. Дополнительный риск – политические заявления о возможных массовых увольнениях более 750 000 работников, что затянет восстановление экономики после шатдауна.

В предыдущей рекордной остановке работы правительства 2018–2019 годов экономика США так и не вернула $3 млрд из $11 млрд потерянного ВВП, подсчитало Бюджетное управление Конгресса.

Публикация ключевых экономических отчетов, в частности пятничного релиза по рынку труда, отложена, поэтому ФРС и инвесторы остаются без привычной статистики для принятия решений, добавляет Bloomberg. Фьючерсы на Уолл-стрит просели, золото достигло в цене рекордного максимума, азиатские акции шатались из-за опасений инвесторов по поводу задержки выхода данных и потери рабочих мест, пишет Reuters. Доллар опустился до недельного минимума по отношению к основным валютам.

Частный сектор будут тормозить операционные сбои. Остановка сбора части статистики, задержки регуляторных согласований и кредитов для малого бизнеса, проблемы с инфраструктурными проектами и туризмом совокупно давят на ВВП США, пишет WSJ. 34-дневный шатдаун 2018–2019 годов срезал годовой темп роста на около 0,4%, а 16-дневный в 2013-м стоил экономике США до 0,6% темпов роста. Тогда частный сектор потерял около 120 000 рабочих мест из-за срывов проверок и разрешений, добавляет WSJ.

Что (не) будет работать

Федеральное правительство перешло в режим «только необходимое»: работают почта, федеральные суды, государственная железная дорога, службы авиабезопасности TSA и авиадиспетчеры, а также паспортные офисы и ипотечные программы FHA, пишет Bloomberg.

Сотрудники TSA и диспетчеры будут работать без зарплаты, что уже в прошлые разы приводило к проблемам. В 2019 году многие сотрудники не выходили на смену, и контрольные пункты закрывались, добавляет WSJ.

Национальные парки открыты для посетителей, но часть сервисов работает с ограничениями. Большинство музеев в основном закрыты. Паспортные и визовые службы остаются доступными, но возможны задержки в оформлении документов.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні