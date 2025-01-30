Країни ЄС, що межують з Росією, закликали Брюссель конфіскувати російські активи і збільшити інвестиції в оборону – Bloomberg

Литва, Естонія, Латвія та Польща вважають, що ЄС необхідно подвоїти витрати на оборону, оскільки блоку терміново потрібні інвестиції у розмірі не менше €100 млрд, пише Bloomberg 30 січня із посиланням на документ, підготовлений цими країнами. Також вони закликали продовжити підтримку України та вилучити заморожені активи Центробанку РФ.

Ключові факти

У документі міститься заклик до ЄС використати спільні запозичення, дозволити Європейському інвестиційному банку витрачати кошти на основні потреби оборони та співпрацювати з європейськими партнерами за межами блоку, що, очевидно, є відсилкою до Великої Британії.

Країни наводять оцінки, згідно з якими поточні військові витрати держав-членів ЄС становитимуть близько €326 млрд у 2024 році. У документі робиться висновок про те, що ця цифра має подвоїтися, якщо блок хоче досягти цільового показника витрат у розмірі не менше ніж 3% від валового внутрішнього продукту, а також бути готовим до «надзвичайних військових обставин».

Наразі ЄС готує нову оборонну стратегію, і лідери блоку мають неформально зустрітися у Брюсселі 3 лютого , щоб озвучити свої пропозиції. Цей проект має бути представлений у березні, а ухвалити план планується до кінця року.

Чотири країин попереджають, що Росія вже почала нарощувати свої військові сили та виробляє втричі більше артилерійських снарядів, ніж Європа та США разом узяті. Блок також стикається з іншими проблемами через залежність свого ланцюжка поставок від Пекіна і поглиблення звʼязків Москви, з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю.

Згідно з документом, вимоги ЄС включають щонайменше €50 млрд для нарощування виробництва артилерії та стратегічних запасів.

Блок також має забезпечити безперервну та стійку військову підтримку України. «Київ має зростаючий промисловий потенціал, але потребує фінансової підтримки», наголошується в документі. Щоб сприяти цьому ЄС має вжити заходів щодо вилучення заморожених активів російського центрального банку. Досі блок лише використав прибуток, отриманий від заморожених коштів.

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Контекст

Хоча більшість держав-членів погоджуються з необхідністю переглянути оборонні можливості Європи, промисловість та загальну готовність, держави-члени мають різні погляди на те, як це зробити.

Деякі країни, зокрема Німеччина, тривалий час чинили опір використанню спільних запозичень з метою оборони. Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб країни НАТО витрачали 5% ВВП на оборону, що є рівнем, якого навіть США зараз не досягають.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн раніше заявляла, що ЄС необхідно інвестувати не менше €500 млрд в оборону протягом наступного десятиліття, однак у документі, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, йдеться, що існують нагальні потреби, які не можуть чекати до наступного бюджетного циклу 2028 року.