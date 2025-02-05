Спецпредставитель США Келлог озвучит планы Трампа по окончанию войны в Украине на Мюнхенской конференции

Специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и планирует там обсудить прекращение войны в Украине, об этом он сообщил в соцсети Х 5 февраля.

Ключевые факты

«Рад сообщить, что приму участие в Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года. Как спецпредставитель президента США по России и Украине планирую рассказать о целях Дональда Трампа завершить кровавую и дорогую войну в Украине», – написал он.

Келлог сообщил, что в Мюнхене планирует встретиться «с теми союзниками США, которые готовы работать с нами».

Мюнхенская конференция состоится с 14 по 16 февраля.

Контекст

Быстрое завершение войны в Украине было одним из главных предвыборных обещаний Трампа, хотя он избегал обсуждения того, как он собирается это сделать.

27 ноября 2024 года Трамп решил назначить отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога, 80, на должность специального представителя по вопросам Украины. Ранее Келлог представил ему план прекращения войны в Украине.

8 января Келлог объявил, что ставит своей целью в течение 100 дней по инаугурации президента США найти решение для завершения войны в Украине.

31 января спецпредставитель США заявил, что Трамп имеет «надежную» стратегию завершения войны в Украине в течение нескольких месяцев. В тот же день госсекретарь США Марко Рубио сказал, что достижение соглашения о прекращении боевых действий в Украине потребует уступок как со стороны Москвы, так и со стороны Киева, и предполагал, что Украине придется отказаться от своей цели вернуть всю территорию, захваченную Россией за последнее десятилетие.

Келлог также сообщил, что США будут настаивать на проведении президентских выборов в Украине до конца года.

2 февраля Трамп сообщил, что переговоры с Украиной и Россией проходят «достаточно хорошо». Президент Владимир Зеленский готов сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, если это позволит достигнуть мира, сказал он в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану 4 февраля.