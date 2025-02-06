«Шанс між малим і нульовим». Спецпредставник США Келлог вважає неможливим повернути Україні ядерну зброю

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог вважає, що Україна не має шансів повернути ядерну зброю, пише Fox News 6 лютого. Напередодні президент Володимир Зеленський назвав повернення ядерної зброї серед можливих варіантів для захисту від російської загрози.

Ключові факти

«Шанс того, що вони отримають назад свою ядерну зброю, знаходиться десь між малим та нульовим, – сказав відставний генерал-лейтенант Келлог. – Давайте будемо чесні, ми обидва знаємо, що цього не станеться».

Келлог, якому президент Трамп доручив покласти край війні в Україні, заявив, що переозброєння України ядерною зброєю – це «приречена на провал ідея».

«Памʼятайте, президент Трамп сказав, що ми уряд здорового глузду. Коли хтось каже щось подібне, подивіться на результат чи потенціал. Це використання вашого здорового глузду», – додав він.

Келлог цього тижня підтвердив, що Києву та Москві доведеться піти на поступки, якщо буде досягнуто мирної угоди. Однак адміністрація Трампа мовчить про те, на які компроміси доведеться піти, особливо коли йдеться про найгостріше питання – членство України в НАТО. Келлог не став коментувати, яку позицію займе Трамп, коли йтиметься про підтримку України щодо членства в Альянсі.

Келлог збирається на Мюнхенську конференцію з безпеки, яка пройде з 14 до 16 лютого, де він зустрінеться зі світовими лідерами, щоб обговорити війну Росії в Україні та отримати краще уявлення про те, яку позицію займають Велика Британія, Німеччина, Данія та інші.

«Коли ви розробляєте плани щодо припинення цієї бійні, ви повинні переконатися, що у вас є розуміння всіх учасників гри, – сказав Келлог. – Щойно ми проведемо ці особисті обговорення, тоді дійсно можна працювати над поступками».

Келлог також наполягатиме на тому, щоб союзники з НАТО збільшили витрати на оборону і, слідуючи закликам Трампа, взяли на себе тягар війни в Україні.

Контекст

Після розпаду Радянського Союзу в 1991 році Україна отримала третій за величиною ядерний арсенал у світі. У 1994 році Україна підписала Будапештський меморандум, який передбачав гарантії безпеки в обмін на відмову від ядерної зброї. Гарантами документа виступали США, Велика Британія та Росія.

4 лютого 2025-го Зеленський в інтервʼю британському журналісту Пірсу Моргану заявив, що процес вступу України до НАТО може тривати багато років, і за цей час постає важливе питання: як країна буде захищатися від російської загрози.

Він наголосив, що Захід може допомогти ракетами для стримування, але вони не гарантують захисту від російських ядерних ударів. Тому, за його словами, можливі такі варіанти: повернення Україні ядерної зброї, передача сучасних ракетних комплексів, фінансування мільйонної армії та розміщення контингентів партнерів у критичних регіонах для забезпечення стабільності.

Без членства в НАТО Україні доведеться утримувати армію чисельністю не менше мільйона військових, оскільки навіть нинішніх 800 000 недостатньо для повного звільнення територій. Це потребуватиме колосальних фінансових витрат, а забезпечити таке фінансування буде вкрай складно, тому, за словами Зеленського, вступ до НАТО є найбільш економічно вигідним рішенням.