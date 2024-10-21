ИИ-поисковик Perplexity планирует привлечь $1 млрд при оценке до $8 млрд – FT

Американская компания Perplexity AI, создающая диалоговую поисковую систему с использованием искусственного интеллекта (ИИ), планирует привлечь новое финансирование, что может повысить ее оценку до $8 млрд, пишет FT . Компания уже в четвертый раз за последний год участвует в переговорах о финансировании, что указывает на безумный интерес инвесторов к стартапам в сфере ИИ.

Подробности

Perplexity договаривается о привлечении от $500 млн до $1 млрд, что оценит компанию в $8 млрд, говорят собеседники издания.

«Интенсивность и интерес ускорились за последний месяц», – сказал человек, знакомый с ходом переговоров. По словам собеседника, раунд OpenAI на сумму $6,6 млрд, оценивший компанию в $150 млрд, установил новый предел для стартапов в сфере ИИ.

Среди спонсоров Perplexity – производитель ИИ-чипов Nvidia, основатель Amazon Джефф Безос и несколько известных имен из индустрии ИИ, таких как соучредитель OpenAI Андрей Карпати и главный ученый Meta Ян Лекун.

По словам людей, знакомых с соглашением, прошло всего несколько месяцев с тех пор, как Perplexity закрыла раунд сбора средств на $250 млн, в котором принял участие SoftBankʼs Vision Fund 2. Это утроило ее оценку до $3 млрд. Компания привлекала средства в январе и апреле в этом году.

В последние недели соучредитель OpenAI Илья Суцкевер и «крестная мать» ИИ Фэй-Фэй Ли отдельно привлекли по $1 млрд для стартапов, которым всего несколько месяцев. Бывший технический директор OpenAI Мира Мурати также ведет предварительные переговоры с инвесторами о привлечении средств для нового стартапа, по данным источников FT.

В то же время шквал привлечения средств добавил опасений относительно образования пузыря в секторе, когда еще не ставшие прибыльными стартапы тратят миллиарды долларов на обучение самых современных моделей ИИ.

Годовая выручка Perplexity на основе текущих продаж составляет около $50 млн, по данным WSJ. Эти показатели свидетельствуют о высоком интересе к продуктам Perplexity AI со стороны пользователей и бизнеса, что является важным фактором для привлечения дополнительных инвестиций.

Контекст

Продукт Perplexity – поисковая система на основе генеративного искусственного интеллекта, выдающая результаты с помощью интерфейса в стиле чат-ботов. Такой метод не уникален. Это самое предлагают ChatGPT и Bing от Microsoft, а Google совершает большой скачок к усовершенствованию результатов поиска с помощью своего Gemini LLM.

Одной из ключевых особенностей Perplexity AI является ее способность обрабатывать большие объемы данных с помощью разных речевых моделей. Продукты компании интегрируют решения от таких лидеров, как OpenAI и Meta. Это позволяет Perplexity предоставлять пользователям точные и обоснованные ответы на их запросы с обязательными ссылками на источники.

Perplexity остается гораздо меньше и менее капитализированным, чем производитель ChatGPT OpenAI, не говоря уже о Google. Но интерес инвесторов и пользователей к Perplexity подчеркивает энтузиазм относительно нового поколения продуктов генеративного ИИ, которые переосмыслят базовые интернет-сервисы, такие как поиск.

Компания быстро нашла поклонников и привлекла звездный список инвесторов, включая Яна Лекуна, главного специалиста по искусственному интеллекту в Meta Platforms Inc. Среди ее сторонников также по крайней мере шесть нынешних и бывших исследователей искусственного интеллекта в Google и дочерней компании DeepMind, в том числе Джефф Дин, старший вице-президент Google по исследованиям и искусственному интеллекту, который, по данным исследовательской компании PitchBook, был инвестором в компании на ранних стадиях.