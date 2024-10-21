ШІ-пошуковик Perplexity планує залучити $1 млрд при оцінці до $8 млрд – FT

Американська компанія Perplexity AI, яка створює діалогову пошукову систему з використанням штучного інтелекту (ШІ), планує залучити нове фінансування, що може підвищити її оцінку до $8 млрд, пише FT . Компанія вже вчетверте за останній рік бере участь у переговорах про фінансування, що вказує на шалений інтерес інвесторів до стартапів у сфері ШІ.

Деталі

Perplexity домовляється про залучення від $500 млн до $1 млрд, що оцінить компанію у $8 млрд, кажуть співрозмовники видання.

«Інтенсивність і інтерес прискорилися за останній місяць», – сказала людина, знайома з ходом переговорів. За словами співрозмовника, раунд OpenAI на суму $6,6 млрд, який оцінив компанію в $150 млрд, встановив нову межу для стартапів у сфері ШІ.

Серед спонсорів Perplexity – виробник ШІ-чипів Nvidia, засновник Amazon Джефф Безос та кілька відомих імен з індустрії ШІ, таких як співзасновник OpenAI Андрій Карпаті й головний науковець Meta Ян Лекун.

За словами людей, знайомих з угодою, минуло всього кілька місяців з того часу, як Perplexity закрила раунд збору коштів на $250 млн, в якому взяв участь SoftBankʼs Vision Fund 2. Це потроїло її оцінку до $3 млрд. Компанія залучала кошти у січні та квітні цього року.

Останніми тижнями співзасновник OpenAI Ілля Суцкевер та «хрещена мати» ШІ Фей-Фей Лі окремо залучили по $1 млрд для стартапів, яким лише кілька місяців. Колишня технічна директорка OpenAI Міра Мураті також веде попередні переговори з інвесторами про залучення коштів для нового стартапу, за даними джерел FT.

Водночас шквал залучення коштів додав побоювань щодо утворення бульбашки в секторі, коли стартапи, які ще не стали прибутковими, витрачають мільярди доларів на навчання найсучасніших моделей ШІ.

Річна виручка Perplexity на основі поточних продажів становить близько $50 млн, за даними WSJ. Ці показники свідчать про високий інтерес до продуктів Perplexity AI з боку користувачів і бізнесу, що є важливим фактором для залучення додаткових інвестицій, зазначило видання.

Контекст

Продукт Perplexity – пошукова система на основі генеративного штучного інтелекту, яка видає результати за допомогою інтерфейсу в стилі чат-ботів. Такий метод не є унікальним. Це саме пропонують ChatGPT і Bing від Microsoft, а Google робить великий стрибок до удосконалення результатів пошуку за допомогою свого Gemini LLM.

Однією з ключових особливостей Perplexity AI є її здатність обробляти великі обсяги даних за допомогою різних мовних моделей. Продукти компанії інтегрують рішення від таких лідерів, як OpenAI та Meta. Це дає змогу Perplexity надавати користувачам точні та обґрунтовані відповіді на їхні запити з обовʼязковими посиланнями на джерела.

Perplexity залишається набагато меншим і менш капіталізованим, ніж виробник ChatGPT OpenAI, не кажучи вже про Google. Але інтерес інвесторів і користувачів до Perplexity підкреслює ентузіазм щодо нового покоління продуктів генеративного ШІ, які переосмислять базові інтернет-сервіси, такі як пошук.

Компанія швидко знайшов шанувальників та залучив зірковий список інвесторів, зокрема Яна Лекуна, головного фахівця зі штучного інтелекту в Meta Platforms Inc. Серед його прихильників також принаймні шість нинішніх та колишніх дослідників штучного інтелекту в Google та дочірній компанії DeepMind, включаючи Джефа Діна, старшого віцепрезидента Google з досліджень та штучного інтелекту, який, згідно з даними дослідницької компанії PitchBook, був інвестором у компанії на ранніх стадіях.