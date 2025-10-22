Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Силы обороны Украины поразили российский завод по производству боеприпасов и НПЗ в Дагестане

Forbes

1 хв читання

В ночь на 22 октября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд стратегических объектов на территории РФ – Саранский механический завод в республике Мордовия и Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод в республике Дагестан. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Саранский механический завод производит противопехотные инженерные боеприпасы и комплекты минирования, детонаторы боеприпасов и узлы инициирования.
  • На Махачкалинском НПЗ в республике Дагестан зафиксировано попадание в одну из установок переработки на территории предприятия. Основным предназначением завода является обеспечение горючим и его хранение в интересах морской базы Каспийского флота и заправка военных судов российских оккупантов. Ежегодный объем переработки составляет до 1 млн т.
  • Степень нанесенного ущерба уточняется, добавили в Генштабе.

Контекст

С начала 2024 года ВСУ сконцентрировалась на ударах по объектам топливно-энергетического комплекса России. Украинские дроны атаковали российские НПЗ и нефтебазы не менее 30 раз. Под ударами оказались почти все крупные фабрики в европейской части РФ.

После весеннего перерыва Украина возобновила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Пик попаданий пришелся на август, когда было атаковано восемь НПЗ. Какие именно заводы были поражены и насколько это ощутимо для России, читайте здесь.

Удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам будут влиять на объемы переработки нефти в России по меньшей мере до середины 2026 года, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (IEA).

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні