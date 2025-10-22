В ночь на 22 октября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд стратегических объектов на территории РФ – Саранский механический завод в республике Мордовия и Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод в республике Дагестан. Об этом сообщает Генштаб ВСУ .

Подробности

Саранский механический завод производит противопехотные инженерные боеприпасы и комплекты минирования, детонаторы боеприпасов и узлы инициирования.

На Махачкалинском НПЗ в республике Дагестан зафиксировано попадание в одну из установок переработки на территории предприятия. Основным предназначением завода является обеспечение горючим и его хранение в интересах морской базы Каспийского флота и заправка военных судов российских оккупантов. Ежегодный объем переработки составляет до 1 млн т.

Степень нанесенного ущерба уточняется, добавили в Генштабе.

Контекст

С начала 2024 года ВСУ сконцентрировалась на ударах по объектам топливно-энергетического комплекса России. Украинские дроны атаковали российские НПЗ и нефтебазы не менее 30 раз. Под ударами оказались почти все крупные фабрики в европейской части РФ.

После весеннего перерыва Украина возобновила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Пик попаданий пришелся на август, когда было атаковано восемь НПЗ. Какие именно заводы были поражены и насколько это ощутимо для России, читайте здесь.

Удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам будут влиять на объемы переработки нефти в России по меньшей мере до середины 2026 года, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (IEA).