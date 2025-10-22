У ніч на 22 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку стратегічних об’єктів на території РФ – Саранський механічний завод у республіці Мордовія та Махачкалінський нафтопереробний завод у республіці Дагестан. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ .

Деталі

Саранський механічний завод виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання.

На Махачкалінському НПЗ у республіці Дагестан зафіксовано влучання в одну з установок переробки на території підприємства. Основним призначенням заводу є забезпечення пальним та його зберігання в інтересах морської бази Каспійського флоту та заправка військових суден російських окупантів. Щорічний обсяг переробки становить до 1 млн т.

Ступінь завданих збитків уточнюється, додали у Генштабі.

Контекст

З початку 2024 року ЗСУ сконцентрувалася на ударах по обʼєктах паливно-енергетичного комплексу Росії. Українські дрони атакували російські НПЗ і нафтобази щонайменше 30 разів. Під ударами опинилися майже всі великі заводи в європейській частині РФ.

Після весняної перерви Україна відновила атаки на російські нафтопереробні заводи. Пік влучань припав на серпень, коли було атаковано вісім НПЗ. Які саме заводи було уражено та наскільки це відчутно для Росії, читайте тут.

Удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах впливатимуть на обсяги переробки нафти в Росії щонайменше до середини 2026 року, йдеться у щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (IEA).