Дональд Трамп створив Стратегічний резерв біткоїнів. Крипторинок відреагував падінням

Президент Дональд Трамп 6 березня підписав указ про створення Стратегічного резерву біткоїнів, що стало значним поворотом у політиці США щодо цифрових активів. Реагуючи на це токени Solana, Etherium та Bitcoin упали приблизно на 5%, тоді як ADA від Cardano втратила майже 12% вартості, пише CNBC .

Деталі

Резерв фінансуватиметься виключно біткоїнами, конфіскованими в кримінальних та цивільних справах, пов’язаних із конфіскацією майна, повідомив Девід Сакс – відповідальний за політику у сфері ШІ та криптовалют у Білому домі. За його словами, це гарантуватиме відсутність фінансового навантаження на платників податків.

За приблизними оцінками, уряд США контролює близько 200 000 біткоїнів, хоча повного аудиту ніколи не проводили. Указ Трампа зобов’язує провести детальний облік усіх федеральних цифрових активів і забороняє продаж біткоїнів із резерву, позиціонуючи його як постійний засіб збереження вартості.

Указ Трампа запроваджує створення Стратегічного запасу цифрових активів США, який перебуватиме під управлінням Міністерства фінансів і зберігатиме інші конфісковані криптовалюти.

Багато інвесторів у криптовалюти, які підтримували Трампа, висловили занепокоєння на вихідних після того, як президент у дописі на Truth Social заявив, що стратегічний крипторезерв включатиме крім біткоїна та ефіріуму менш популярні токени Solana, XRP і Cardano.

«Я не маю нічого проти XRP, SOL чи ADA, але я не вважаю їх придатними для Стратегічного резерву», – написав біткоїн-мільярдер Тайлер Вінклвосс. «Наразі у світі є лише один цифровий актив, який відповідає необхідним стандартам, і це біткоїн», наголосив він.

Пізно в четвер SOL, ETH і BTC впали приблизно на 5%, тоді як ADA втратила майже 12% вартості.

Напередодні оголошення про стоворення резерву Нік Картер із Castle Island Ventures в інтерв’ю CNBC заявив, що рішення США зосередитися виключно на біткоїн-резерві «затвердить біткоїн як глобальний актив значущості, десь на рівні золота».

«США, безумовно, є найвпливовішою державою у світі, тож їхня підтримка справді багато значить для біткоїна», – сказав Картер. За його словами, включення інших цифрових валют, окрім біткоїна, могло б зробити резерв схожим на ще один спекулятивний фонд.

Контекст

У 2024 році Bitcoin перетнув позначку $100 000, отримавши потужний імпульс від запуску ETF на біржах BlackRock і Fidelity, які разом накопичили $112 млрд у Bitcoin. Очікувалося, що 2025 рік може бути вдалим для цифрових активів, оскільки Конгрес США має ухвалити сприятливі регуляції для криптовалюти.

Трамп неодноразово висловлював підтримку криптовалютам. Зокрема, він заявляв, що весь залишок біткоїнів має бути видобутий у США.

25 лютого курс біткоїна впав нижче $90 000 вперше за понад місяць. Це падіння стало частиною великого розпродажу на ринку криптовалют. Настрої інвесторів погіршилися через кілька гучних подій: рекордний злом біржі Bybit і проблеми з мемкойнами, пов’язаними з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм. Криптовалютний ринок штормить і через тарифні плани Трампа.

Ринок криптовалют перейшов до стрімкого зростання 2 березня. Цьому сприяла заява Трампа про те, що потенційний стратегічний резерв цифрових активів США включатиме крім біткоїна та ефіріуму менш популярні токени Solana, XRP і Cardano. Але вже за кілька днів ринок знову просів.