Сини Трампа спільно з Hut 8 запускають у США компанію з майнінгу біткоїнів

Сини президента США Дональда Трампа – Ерік Трамп та Дональд Трамп-молодший – запускають разом із компанією Hut 8 підприємство з майнінгу біткоїнів American Bitcoin Corp, йдеться в заяві компанії 31 березня. Цей крок свідчить про дедалі більшу залученість родини Трампа до криптовалютного ринку.

Ключові факти

Hut 8 запускає American Bitcoin Corp. як дочірню компанію з контрольним пакетом акцій, яка займатиметься виключно майнінгом біткоїнів і «стратегічним розвитком резервів біткоїнів».

Запуск майнінгової компанїі відбувся слідом за придбанням Hut 8 контрольного пакету акцій American Data Centers Inc. Ця компанія була створена групою інвесторів, включаючи Еріка Трампа та Дональда Трампа-молодшого.

Після цієї угоди American Data Centers була перейменована та перезапущена як American Bitcoin Corp., повідомила Hut 8.

Hut 8 передала практично все своє обладнання для майнінгу ASIC новому підрозділу American Bitcoin в обмін на 80% акцій цього бізнесу, йдеться у повідомленні.

Ерік Трамп виконуватиме функції головного стратегічного директора American Bitcoin. Компанію очолить генеральний директор Метт Прусак.

Акції Hut 8 зросли приблизно на 5,8%, хоча з початку року акції впали приблизно на 43%.

Контекст

Під час президентської кампанії Дональд Трамп пообіцяв створити резерв біткоїнів. Раніше Трамп скептично ставився до цифрових активів, але в ході передвиборчої кампанії перейшов до підтримки сектору, частково через те, що індустрія посилила свою участь у виборах через значні політичні пожертвування.

Попередні спроби президента США зайнятися криптовалютою включали випуск колекцій токенів і цифрових колекційних предметів. Разом із своїми синами він також підтримав проект децентралізованого фінансування World Liberty Financial. Минулого тижня World Liberty заявила, що планує запустити стейблкоїн. Сектор майнінгу біткоїнів у США за останні кілька років перетворився на багатомільярдну індустрію.