Системы IRIS-T, пусковые установки Patriot и дроны. Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Ключевые факты

Пакет включает в себя 15 основных боевых танков Leopard 1 A5, 30 защищенных от мин и засад транспортных средств MRAP.

Германия также направляет Украине боеприпасы для танков Leopard 2 и Leopard 1.

В пакет вошли система ПВО IRIS-T SLM и система IRIS-T SLS с боеприпасами, две пусковые установки Patriot.

Украина получит две самоходные зенитные установки Gepard с запасными частями и снарядами и одну самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 с запасными частями.

В пакет входят два радара TRML-4D, 12 бронированных машин от Diehl Defence, ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder, 30 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями, 24 разведывательных беспилотных летательных аппарата RQ-35 HEIDRUN и 14 разведчиков.

Еще Германия дополнительно предоставляет 52 000 снарядов калибра 155-мм, пять систем разминирования, семь десантно-штурмовых машин Caracal, грузовики, стрелковое оружие.

Контекст

В феврале президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Так, в соглашении зафиксировано, что в 2024 году Германия предоставит средства на военную помощь Украине на общую сумму более €7 млрд, что значительно усилит украинскую армию. ФРГ будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение всего срока действия документа.

Утром 2 декабря Шольц прибыл в Киев и анонсировал новый пакет военной поддержки Украины в размере €650 млн. Он сообщил, что Германия поставит в Украину шестую систему противовоздушной обороны IRIS-T и пусковые установки для Patriot в декабре.