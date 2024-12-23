Системы IRIS-T, пусковые установки Patriot и дроны. Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия направила Украине очередной пакет военной помощи, в который входят системы IRIS-T, пусковые установки Patriot, дроны и прочее, говорится в сообщении Бундесвера 23 декабря.
Германия занимает второе после США место по объему военной помощи, предоставляемой Украине.
Ключевые факты
- Пакет включает в себя 15 основных боевых танков Leopard 1 A5, 30 защищенных от мин и засад транспортных средств MRAP.
- Германия также направляет Украине боеприпасы для танков Leopard 2 и Leopard 1.
- В пакет вошли система ПВО IRIS-T SLM и система IRIS-T SLS с боеприпасами, две пусковые установки Patriot.
- Украина получит две самоходные зенитные установки Gepard с запасными частями и снарядами и одну самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 с запасными частями.
- В пакет входят два радара TRML-4D, 12 бронированных машин от Diehl Defence, ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder, 30 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями, 24 разведывательных беспилотных летательных аппарата RQ-35 HEIDRUN и 14 разведчиков.
- Еще Германия дополнительно предоставляет 52 000 снарядов калибра 155-мм, пять систем разминирования, семь десантно-штурмовых машин Caracal, грузовики, стрелковое оружие.
Контекст
В феврале президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Так, в соглашении зафиксировано, что в 2024 году Германия предоставит средства на военную помощь Украине на общую сумму более €7 млрд, что значительно усилит украинскую армию. ФРГ будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение всего срока действия документа.
Утром 2 декабря Шольц прибыл в Киев и анонсировал новый пакет военной поддержки Украины в размере €650 млн. Он сообщил, что Германия поставит в Украину шестую систему противовоздушной обороны IRIS-T и пусковые установки для Patriot в декабре.
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