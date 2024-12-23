Системи IRIS-T, пускові установки Patriot і дрони. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина надіслала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого входять системи IRIS-T, пускові установки Patriot, дрони та інше, йдеться в повідомленні Бундесверу 23 грудня.
Німеччина посідає друге після США місце за обсягом військової допомоги, що надається Україні.
Ключові факти
- Пакет включає 15 основних бойових танків Leopard 1 A5, 30 захищених від мін та засідок транспортних засобів MRAP.
- Німеччина також направляє Україні боєприпаси для танків Leopard 2 і Leopard 1.
- До пакету ввійшли система ППО IRIS-T SLM і система IRIS-T SLS із боєприпасами, дві пускові установки Patriot.
- Україна отримає дві самохідні зенітні установки Gepard із запасними частинами та снарядами та одну самохідну гаубицю Panzerhaubitze 2000 із запасними частинами.
- До пакету входять два радари TRML-4D, 12 броньованих машин від Diehl Defence, ракети AIM-9L/I-1 Sidewinder, 30 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами, 24 розвідувальні безпілотні літальні апарати RQ-35 HEIDRUN і 14 розвідувальних безпілотників HORNET XR.
- Ще Німеччина додатково надає 52 000 снарядів калібру 155-мм, пʼять систем розмінування, сім десантно-штурмових машин Caracal, вантажівки, стрілецьку зброю тощо.
Контекст
У лютому президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Так, в угоді зафіксовано, що у 2024 році Німеччина надасть кошти на військову допомогу Україні на загальну суму понад €7 млрд, що значно посилить українську армію. ФРН продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом усього строку дії документа.
Уранці 2 грудня Шольц прибув до Києва і анонсував новий пакет військової підтримки України розміром €650 млн. Він повідомив, що Німеччина поставить до України шосту систему протиповітряної оборони IRIS-T і пускові установки для Patriot у грудні.
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