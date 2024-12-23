Системи IRIS-T, пускові установки Patriot і дрони. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина надіслала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого входять системи IRIS-T, пускові установки Patriot, дрони та інше, йдеться в повідомленні Бундесверу 23 грудня.

Ключові факти

Пакет включає 15 основних бойових танків Leopard 1 A5, 30 захищених від мін та засідок транспортних засобів MRAP.

Німеччина також направляє Україні боєприпаси для танків Leopard 2 і Leopard 1.

До пакету ввійшли система ППО IRIS-T SLM і система IRIS-T SLS із боєприпасами, дві пускові установки Patriot.

Україна отримає дві самохідні зенітні установки Gepard із запасними частинами та снарядами та одну самохідну гаубицю Panzerhaubitze 2000 із запасними частинами.

До пакету входять два радари TRML-4D, 12 броньованих машин від Diehl Defence, ракети AIM-9L/I-1 Sidewinder, 30 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами, 24 розвідувальні безпілотні літальні апарати RQ-35 HEIDRUN і 14 розвідувальних безпілотників HORNET XR.

Ще Німеччина додатково надає 52 000 снарядів калібру 155-мм, пʼять систем розмінування, сім десантно-штурмових машин Caracal, вантажівки, стрілецьку зброю тощо.

Контекст

У лютому президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Так, в угоді зафіксовано, що у 2024 році Німеччина надасть кошти на військову допомогу Україні на загальну суму понад €7 млрд, що значно посилить українську армію. ФРН продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом усього строку дії документа.

Уранці 2 грудня Шольц прибув до Києва і анонсував новий пакет військової підтримки України розміром €650 млн. Він повідомив, що Німеччина поставить до України шосту систему протиповітряної оборони IRIS-T і пускові установки для Patriot у грудні.