Німеччина передасть Україні шосту систему ППО IRIS-T і пускові установки Patriot в грудні

Німеччина поставить до України шосту систему протиповітряної оборони IRIS-T і пускові установки для Patriot у грудні поточного року, повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції в Києві, пише «Інтерфакс-Україна».

Німеччина посідає друге після США місце за обсягом військової допомоги, що надається Україні.