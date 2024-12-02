Німеччина передасть Україні шосту систему ППО IRIS-T і пускові установки Patriot в грудні

Німеччина поставить до України шосту систему протиповітряної оборони IRIS-T і пускові установки для Patriot у грудні поточного року, повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції в Києві, пише «Інтерфакс-Україна».
Німеччина посідає друге після США місце за обсягом військової допомоги, що надається Україні.
Ключові факти
- За словами Шольца, підтримка протиповітряної оборони України залишається в центрі уваги.
- «Ми вже поставили пʼять систем IRIS-T, три Patriot, понад 50 «Гепардів»… І ми хочемо, щоб військова допомога, яку ми надаємо, зокрема в галузі протиповітряної оборони та військової допомоги, була саме такою. Шосту систему IRIS-T буде поставлено в грудні, а також пускові установки для Patriot», – сказав Шольц.
- Канцлер наголосив, що Німеччина непохитно стоїть на боці підтримки України і не послабить свою допомогу. Він додав, що обстріли Росією енергоінфраструктури України «не припустимі», тому Німеччина надала Україні термінову зимову підтримку.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна шукає способи захистити від російських атак ще 20 спеціальних обʼєктів, оскільки через щільні ракетні удари для необхідного захисту не вистачає систем протиповітряної оборони.
- За словами Шольца, перебуваючи у Києві, він надсилає послання президенту РФ Володимиру Путіну: «Ми не перестанемо підтримувати Україну. Ми підтримуємо українців – доти, доки це необхідно».
- За словами президента Володимира Зеленського, під час переговорів з канцлером йшлося й про додаткове посилення українського повітряного щита.
- «Тільки за одну цю осінь російська армія використала 347 ракет різних типів проти наших людей. Більшість ракет – по цивільних об’єктах. Значну частину ракет нам вдалося збивати, в тому числі балістичні», – цитує президента «Укрінформ».
- Він додав, що у питанні постачання німецьких далекобійних ракет Taurus з канцлером Щольцом є розбіжності. «Про «Тауруси». У нас є спільні погляди на деякі питання, а є різні. Хотілося б, щоб у питанні «Таурусів» у нас було більше спільного», – сказав Зеленський.
Контекст
9 вересня італійська La Repubblica повідомила, що Шольц з однопартійцями нібито готує мирний план, який передбачає втрату Україною частини територій на користь Росії. Джерела видання у парламенті називають план «свого роду Мінськими угодами».
15 листопада Путін і Шольц провели телефонну розмову. Цей дзвінок став першим прямим спілкуванням політиків майже за два роки, вони обговорили припинення війни в Україні. Канцлер Німеччини закликав очільника Кремля вивести війська з окупованих територій. За інформацією Кремля, Путін відмовився.
20 листопада Німеччина надіслала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого входять дрони, самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, боєприпаси калібром 155 мм та інше. Напередодні міністр оборони країни Борис Пісторіус заявив, що Німеччина має намір надати Україні 4000 дронів, керованих штучним інтелектом (ШІ), але не змінить свою позицію щодо ракет Taurus.
29 листопада Шольц повідомив президенту Зеленському про деталі свого дзвінка Путіну.
Уранці 2 грудня Шольц прибув до Києва і анонсував новий пакет військової підтримки України розміром €650 млн.
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