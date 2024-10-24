Скарги на якість звʼязку та перевірка акцизів. Федоров анонсував нові сервіси в «Дії»

У застосунку «Дія» скоро зʼявляться ще шість сервісів, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Серед них – мультишеринг документів, а також дозволи на зброю.
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Ключові факти
- За словами очільника Мінцифри, скоро в застосунку зʼявляться нові шість сервісів:
- Відображення дозволу на зброю. У «Дію» підтягнуться відомості про зброю, дозволи на неї, а також буде можливість замовити витяг із Єдиного реєстру зброї.
- «еАкциз». Кожен зможе перевірити легальність алкоголю або тютюну через «Дію», а вся інформація про продукцію міститиметься в електронній системі.
- Мультишеринг. Українці зможуть відправляти копії одразу декількох документів, зокрема довідок.
- Сервіси для бізнесу в комплексі «еПідприємець». Мінцифри працює над цифровізацією декларацій і ліцензій для бізнесу. Зокрема, ліцензій на виконання робіт протипожежного призначення.
- Повідомлення про проблеми зі зв’язком. Можна буде повідомити про відсутність звʼязку, щоб регулятор міг розв’язати цю ситуацію. Послуга може стати актуальною у період знеструмлень.
- «Дія.Підпис» для юридичних осіб. Сервіс створить нові можливості для бізнесу, значно спростить і прискорить роботу установ і компаній.
- «Частину запустимо вже дуже скоро, щодо решти ще вирішуємо бюрократичні питання», – написав Федоров.
Контекст
У застосунку «Дія» майже 21 млн користувачів, для яких доступні 21 документ і понад 30 сервісів. На порталі «Дія» майже 6 млн людей отримують більш ніж 120 послуг.
Нещодавно стало відомо, що Мінекономіки планує цифровізувати девʼять дозволів для бізнесу через проєкт Єдиної державної електронної системи дозвільних документів «єДозвіл», який доступний у «Дії». Про це в інтервʼю Forbes Ukraіne розповів заступник міністра з цифровізації в Мінекономіки Олександр Циборт.
Мінцифри має намір запустити для юридичних осіб «Дія.Підпис» найближчим часом, наразі користуватися «Дія.Підписом» можуть лише громадяни. Електронний підпис – це дані, які забезпечують цілісність документів та ідентифікують особу. Електронний підпис може зберігатися у вигляді MobileID, підпису на ID-картці чи захищеному носії інформації. Таким підписом можна підписувати електронні документи, користуватися електронними послугами, реєструватися на державних порталах тощо. Документи з цим підписом мають таку саму юридичну силу, як і документи, підписані власноруч.
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