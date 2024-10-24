Скарги на якість звʼязку та перевірка акцизів. Федоров анонсував нові сервіси в «Дії»

У застосунку «Дія» скоро зʼявляться ще шість сервісів, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Серед них – мультишеринг документів, а також дозволи на зброю.

Ключові факти

За словами очільника Мінцифри, скоро в застосунку зʼявляться нові шість сервісів:

Відображення дозволу на зброю. У «Дію» підтягнуться відомості про зброю, дозволи на неї, а також буде можливість замовити витяг із Єдиного реєстру зброї. «еАкциз». Кожен зможе перевірити легальність алкоголю або тютюну через «Дію», а вся інформація про продукцію міститиметься в електронній системі. Мультишеринг. Українці зможуть відправляти копії одразу декількох документів, зокрема довідок. Сервіси для бізнесу в комплексі «еПідприємець». Мінцифри працює над цифровізацією декларацій і ліцензій для бізнесу. Зокрема, ліцензій на виконання робіт протипожежного призначення. Повідомлення про проблеми зі зв’язком. Можна буде повідомити про відсутність звʼязку, щоб регулятор міг розв’язати цю ситуацію. Послуга може стати актуальною у період знеструмлень. «Дія.Підпис» для юридичних осіб. Сервіс створить нові можливості для бізнесу, значно спростить і прискорить роботу установ і компаній.

«Частину запустимо вже дуже скоро, щодо решти ще вирішуємо бюрократичні питання», – написав Федоров.

Контекст

У застосунку «Дія» майже 21 млн користувачів, для яких доступні 21 документ і понад 30 сервісів. На порталі «Дія» майже 6 млн людей отримують більш ніж 120 послуг.

Нещодавно стало відомо, що Мінекономіки планує цифровізувати девʼять дозволів для бізнесу через проєкт Єдиної державної електронної системи дозвільних документів «єДозвіл», який доступний у «Дії». Про це в інтервʼю Forbes Ukraіne розповів заступник міністра з цифровізації в Мінекономіки Олександр Циборт.

Мінцифри має намір запустити для юридичних осіб «Дія.Підпис» найближчим часом, наразі користуватися «Дія.Підписом» можуть лише громадяни. Електронний підпис – це дані, які забезпечують цілісність документів та ідентифікують особу. Електронний підпис може зберігатися у вигляді MobileID, підпису на ID-картці чи захищеному носії інформації. Таким підписом можна підписувати електронні документи, користуватися електронними послугами, реєструватися на державних порталах тощо. Документи з цим підписом мають таку саму юридичну силу, як і документи, підписані власноруч.