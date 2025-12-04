Он добавил, что американские переговорщики считают, что Путин «хотел бы положить конец войне».

Спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер провели «достаточно хорошую встречу» с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом сказал журналистам в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает ABC News .

Детали

Трамп заявил, что разговаривал с Уиткоффом и Кушнером во вторник вечером после их встречи в Кремле. «Я могу сказать вам, что они имели достаточно хорошую встречу с президентом Путиным... Что получится из этой встречи? Я не могу вам сказать, потому что для танго нужны двое», – заявил Трамп.

По его словам, у Уиткоффа и Кушнера сложилось впечатление, что Путин хотел бы закончить войну. «Я думаю, он хотел бы вернуться к более нормальной жизни. Он хотел бы торговать с Соединенными Штатами, вместо того чтобы терять тысячи солдат в неделю. У них сложилось очень сильное впечатление, что он хотел бы заключить соглашение», – добавил президент США.

Трамп также сказал, что Украине нужно было соглашаться на сделку раньше. «Знаете, когда я был в этом офисе и говорил (Владимиру Зеленскому. – Ред.), что они не имеют козырей... Я думаю тогда было гораздо лучшее время, чтобы договориться, но они решили этого не делать. Сейчас есть много всего, что можно использовать против них», – сказал Трамп.

В Белом доме сообщили, что 4 декабря Уиткофф встретится в Майами с секретарем Совета национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 3 декабря заявил о подготовке встречи в США с участием Умерова, не уточнив дату.

Контекст

23–24 ноября в Женеве состоялись переговоры между высокопоставленными чиновниками США и Украины. По их итогам стороны подготовили «обновленный и усовершенствованный рамочный документ по миру» и продолжают его дорабатывать.

Президент Дональд Трамп заявил, что направит своих представителей к лидерам России и Украины для согласования плана мирного урегулирования.

28 ноября во время разговора в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Путин сообщил о готовности провести переговоры с Трампом в Будапеште.

1 декабря в Южной Флориде состоялась очередная встреча американской и украинской делегаций, посвященная поиску путей завершения российско-украинской войны. Forbes Ukraine собрал ключевые заявления и инсайды по итогам этих переговоров.

2 декабря в Москве завершились многочасовые переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, старшего советника Белого дома Джареда Кушнера и российского президента Владимира Путина. Стороны не смогли согласовать компромиссный план завершения войны, территории – наиболее проблемный вопрос.