Спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер провели «достаточно хорошую встречу» с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом сказал журналистам в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает ABC News.
Он добавил, что американские переговорщики считают, что Путин «хотел бы положить конец войне».
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Детали
- Трамп заявил, что разговаривал с Уиткоффом и Кушнером во вторник вечером после их встречи в Кремле. «Я могу сказать вам, что они имели достаточно хорошую встречу с президентом Путиным... Что получится из этой встречи? Я не могу вам сказать, потому что для танго нужны двое», – заявил Трамп.
- По его словам, у Уиткоффа и Кушнера сложилось впечатление, что Путин хотел бы закончить войну. «Я думаю, он хотел бы вернуться к более нормальной жизни. Он хотел бы торговать с Соединенными Штатами, вместо того чтобы терять тысячи солдат в неделю. У них сложилось очень сильное впечатление, что он хотел бы заключить соглашение», – добавил президент США.
- Трамп также сказал, что Украине нужно было соглашаться на сделку раньше. «Знаете, когда я был в этом офисе и говорил (Владимиру Зеленскому. – Ред.), что они не имеют козырей... Я думаю тогда было гораздо лучшее время, чтобы договориться, но они решили этого не делать. Сейчас есть много всего, что можно использовать против них», – сказал Трамп.
- В Белом доме сообщили, что 4 декабря Уиткофф встретится в Майами с секретарем Совета национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 3 декабря заявил о подготовке встречи в США с участием Умерова, не уточнив дату.
Контекст
23–24 ноября в Женеве состоялись переговоры между высокопоставленными чиновниками США и Украины. По их итогам стороны подготовили «обновленный и усовершенствованный рамочный документ по миру» и продолжают его дорабатывать.
Президент Дональд Трамп заявил, что направит своих представителей к лидерам России и Украины для согласования плана мирного урегулирования.
28 ноября во время разговора в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Путин сообщил о готовности провести переговоры с Трампом в Будапеште.
1 декабря в Южной Флориде состоялась очередная встреча американской и украинской делегаций, посвященная поиску путей завершения российско-украинской войны. Forbes Ukraine собрал ключевые заявления и инсайды по итогам этих переговоров.
2 декабря в Москве завершились многочасовые переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, старшего советника Белого дома Джареда Кушнера и российского президента Владимира Путина. Стороны не смогли согласовать компромиссный план завершения войны, территории – наиболее проблемный вопрос.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.