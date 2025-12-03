Украина получила приглашение от американской стороны посетить США в ближайшее время для продолжения переговоров об окончании войны. Об этом 3 декабря заявил министр иностранных дел Андрей Сибига после завершения заседания Совета Украина-НАТО в Брюсселе, передает МИД Украины.
Детали
- «Украинская делегация получила приглашение от американской стороны посетить США в ближайшее время для продолжения переговоров в рамках мирного процесса», – говорится в сообщении ведомства.
- В кулуарах штаб-квартиры НАТО Сибига подтвердил, что переговоры в Москве 2 декабря имели «прогресс в мирном процессе» и получили положительную оценку со стороны США, сообщает «Радио Свобода».
- Из-за безопасности детали разговора не разглашаются, но американская сторона пригласила украинскую делегацию в США для продолжения консультаций.
- Сибига рассказал о «достигнутом прогрессе в мирном процессе» и «положительном значении для мирного процесса» переговоров в Москве.
- Он добавил, что переговоры действительно «имеют прогресс от Женевы, затем Майами». Министр заверил, что американская сторона «слышала украинскую делегацию».
Контекст
23–24 ноября в Женеве состоялись переговоры между высокопоставленными чиновниками США и Украины. По их итогам стороны подготовили «обновленный и усовершенствованный рамочный документ о мире» и продолжают его дорабатывать.
Президент Дональд Трамп заявил, что направит своих представителей к лидерам России и Украины для согласования плана мирного урегулирования.
28 ноября во время разговора в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Путин сообщил о готовности провести переговоры с Трампом в Будапеште.
1 декабря в Южной Флориде состоялась очередная встреча американской и украинской делегаций, посвященная поиску путей завершения российско-украинской войны. Forbes Ukraine собрал ключевые заявления и инсайды по итогам этих переговоров.
2 декабря в Москве завершились многочасовые переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, старшего советника Белого дома Джареда Кушнера и российского президента Владимира Путина. Стороны не смогли согласовать компромиссный план завершения войны, территории – наиболее проблемный вопрос.
