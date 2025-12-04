Він додав, що американські переговірники вважають, що Путін «хотів би покласти край війні».

Спецпосланець Стів Віткофф та зять Джаред Кушнер провели «досить гарну зустріч» із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Про це сказав журналістам у Білому домі президент США Дональд Трамп, передає ABC News .

Деталі

Трамп заявив, що розмовляв із Віткоффом та Кушнером у вівторок увечері після їхньої зустрічі в Кремлі. «Я можу сказати вам, що вони мали досить гарну зустріч із президентом Путіним… Що вийде з цієї зустрічі? Я не можу вам сказати, бо для танго потрібні двоє», – заявив Трамп.

За його словами, у Віткоффа та Кушнера склалося враження, що Путін хотів би закінчити війну. «Я думаю, він хотів би повернутися до більш нормального життя. Він хотів би торгувати зі Сполученими Штатами, замість того щоб втрачати тисячі солдатів на тиждень. В них склалося дуже сильне враження, що він хотів би укласти угоду», – додав президент США.

Трамп також сказав, що Україні потрібно було погоджуватися на угоду раніше. «Знаєте, коли я був у цьому офісі і говорив (Володимиру Зеленському. – Ред.), що вони не мають козирів… Я думаю тоді був набагато кращий час, щоб домовитися, але вони вирішили цього не робити. Зараз є багато всього, що можна використати проти них», – сказав Трамп.

У Білому домі повідомили, що 4 грудня Віткофф зустрінеться у Майамі із секретарем Ради національної безпеки України Рустемом Умєровим. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 3 грудня заявив про підготовку зустрічі в США за участю Умєрова, не уточнивши дату.

Контекст

23–24 листопада в Женеві відбулися переговори між високопосадовцями США та України. За їхніми підсумками сторони підготували «оновлений і вдосконалений рамковий документ щодо миру» й продовжують його доопрацьовувати.

Президент Дональд Трамп заявив, що направить своїх представників до лідерів Росії та України для узгодження плану мирного врегулювання.

28 листопада під час розмови в Кремлі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном Путін повідомив про готовність провести переговори з Трампом у Будапешті.

1 грудня в Південній Флориді відбулася чергова зустріч американської та української делегацій, присвячена пошуку шляхів завершення російсько-української війни. Forbes Ukraine зібрав ключові заяви та інсайди за підсумками цих переговорів.

2 грудня в Москві завершилися багатогодинні переговори спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, старшого радника Білого дому Джареда Кушнера та російського президента Володимира Путіна. Сторони не змогли узгодити компромісний план завершення війни, території – найбільш проблемне питання.