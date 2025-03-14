Украинцы активно бронируют билеты на рейсы SkyUp из Кишинева. Какие самые популярные направления

После объявления в декабре о запуске регулярных рейсов из Кишинева украинская авиакомпания SkyUp уже реализовала более 20 000 билетов на популярные европейские направления, сообщил в интервью Forbes Ukraine CEO компании Дмитрий Сероухов.

Ключевые факты

По словам Сероухова, самые популярные направления – Лиссабон, Париж и Барселона. 10% проданных билетов – осенние рейсы, отметил он.

«Это для нас очень положительный сигнал, подтверждающий правильность стратегии возврата к регулярным перевозкам», – пояснил СЕО SkyUp.

По его словам, большая часть бронирований поступает именно от украинских граждан. Рейсы из Кишинева стали важной опцией для путешествий в разные страны ЕС.

Согласно бизнес-стратегии SkyUp, примерно 50% пассажиров, которые будут пользоваться регулярными рейсами из Кишинева, будут украинцы.

«Рассчитываем выйти на операционную прибыль в этом направлении уже в течение первого года работы», – отметил Сероухов.

Контекст

SkyUp планирует начать регулярные рейсы из Кишинева (Молдова) с 18 апреля 2025 года.

О возобновлении регулярного авиасообщения в самые популярные европейские направления авиакомпания сообщила в декабре. Полеты будут осуществляться в Испанию, Грецию, Францию, Кипр и Португалию.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году SkyUp приступил к развитию нового направления деятельности – выполнению рейсов для других авиакомпаний на условиях ACMI-контрактов. Среди авиаперевозчиков, с которыми уже сотрудничал SkyUp, – Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines и FlyEgy.

Как SkyUp будет конкурировать с Wizz Air и Ryanair, насколько готова к открытию украинского неба, рассматривает ли выход на IPO и почему первые свои полеты начала с Молдовы – в большом интервью с СЕО авиакомпании Дмитрием Сероуховым.