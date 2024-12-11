Українська авіакомпанія SkyUp анонсувала регулярні польоти з Кишинева

Українська авіакомпанія SkyUp навесні планує почати регулярні рейси з Кишинева (Молдова) до найпопулярніших європейських напрямків серед українців, йдеться у пресрелізі компанії 11 грудня. Польоти будуть здійснюватися до Іспанії, Греції, Франції, Кіпру і Португалії.
Ключові факти
- Компанія заявила, що обрала аеропорт Кишинева як один із найближчих міжнародних вузлових аеропортів поблизу кордону з Україною. «Це робить його практичним та надійним вибором для організації міжнародних маршрутів», – йдеться у заяві комрпанії.
- Компанія почне регулярні рейси з Кишинева у квітні 2025 року. Зокрема, до Іспанії, Греції, Франції, Кіпру і Португалії.
- Авіаперевізник вже відкрив продаж квитків.
- За словами Дмитра Сєроухова, гендиректора SkyUp, компанія рада знову запустити регулярні рейси та «відновити звʼязок із українськими пасажирами». «Ми прагнемо того, щоб українська авіація залишалася стійкою і щоб українцям було легше подорожувати по всьому світу», – сказав він.
Контекст
Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році SkyUp розпочав розвиток нового напряму діяльності – виконання рейсів для інших авіакомпаній на умовах ACMI-контрактів. Серед авіаперевізників, із якими вже співпрацював SkyUp – Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines та FlyEgypt.
Влітку 2023 року профільне видання ch-aviation включило SkyUp Airlines до двадцятки найбільших постачальників послуг ACMI в Європі.
У грудні 2023-го американське видання Business Insider назвало SkyUp найбільшою українською авіакомпанією.
Пережити воєнний шок допомогла підтримка власників. За підсумками 2022 року виручка авіакомпанії скоротилася майже втричі – до 2,76 млрд грн, а фінансові зобовʼязання SkyUp зросли з 1,2 млрд грн до 2,77 млрд грн, свідчать дані YouControl. Та у 2023-му SkyUp майже на 40% наростила кількість рейсів, а в травні запустила дочірню компанію на Мальті. Як SkyUp вдалося вижити, читайте в інтерв’ю із СЕО Дмитром Сєроуховим.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.