Українська авіакомпанія SkyUp анонсувала регулярні польоти з Кишинева

Українська авіакомпанія SkyUp навесні планує почати регулярні рейси з Кишинева (Молдова) до найпопулярніших європейських напрямків серед українців, йдеться у пресрелізі компанії 11 грудня. Польоти будуть здійснюватися до Іспанії, Греції, Франції, Кіпру і Португалії.

Ключові факти

Компанія заявила, що обрала аеропорт Кишинева як один із найближчих міжнародних вузлових аеропортів поблизу кордону з Україною. «Це робить його практичним та надійним вибором для організації міжнародних маршрутів», – йдеться у заяві комрпанії.

Компанія почне регулярні рейси з Кишинева у квітні 2025 року. Зокрема, до Іспанії, Греції, Франції, Кіпру і Португалії.

Авіаперевізник вже відкрив продаж квитків.

За словами Дмитра Сєроухова, гендиректора SkyUp, компанія рада знову запустити регулярні рейси та «відновити звʼязок із українськими пасажирами». «Ми прагнемо того, щоб українська авіація залишалася стійкою і щоб українцям було легше подорожувати по всьому світу», – сказав він.

Контекст

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році SkyUp розпочав розвиток нового напряму діяльності – виконання рейсів для інших авіакомпаній на умовах ACMI-контрактів. Серед авіаперевізників, із якими вже співпрацював SkyUp – Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines та FlyEgypt.

Влітку 2023 року профільне видання ch-aviation включило SkyUp Airlines до двадцятки найбільших постачальників послуг ACMI в Європі.

У грудні 2023-го американське видання Business Insider назвало SkyUp найбільшою українською авіакомпанією.

Пережити воєнний шок допомогла підтримка власників. За підсумками 2022 року виручка авіакомпанії скоротилася майже втричі – до 2,76 млрд грн, а фінансові зобовʼязання SkyUp зросли з 1,2 млрд грн до 2,77 млрд грн, свідчать дані YouControl. Та у 2023-му SkyUp майже на 40% наростила кількість рейсів, а в травні запустила дочірню компанію на Мальті. Як SkyUp вдалося вижити, читайте в інтерв’ю із СЕО Дмитром Сєроуховим.