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«Первые рейсы – через 3–4 недели после открытия неба». СЕО SkyUp – о новых хабах в ЕС и увеличении флота до 15 самолетов. Интервью

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

7 хв читання

СЕО SkyUp Дмитро Сєроухов /предоставлено пресс-службой SkyUp

SkyUp возобновляет регулярную авиацию из Молдовы. Как украинская авиакомпания собирается конкурировать с Wizz Air и Ryanair Фото предоставлено пресс-службой SkyUp

В апреле украинская авиакомпания SkyUp возобновляет регулярное авиасообщение из Молдовы и уже продала 20 000 билетов. В ближайших планах открытие еще двух баз в странах ЕС. Как SkyUp удержалась за границей и возобновила полеты, готовы ли иностранцы инвестировать в украинскую авиакомпанию и когда она снова полетит с Украины? Рассказывает СЕО SkyUp Дмитрий Сероухов

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После трех лет войны авиакомпания SkyUp не только выжила, но и превратилась в международного игрока. С 18 апреля SkyUp запускает регулярные рейсы из Кишинева и намерена расширять свое присутствие в ЕС. До конца 2025 года компания рассчитывает открыть еще две базы в Восточной Европе и увеличить авиапарк до более чем 15 самолетов, говорит Сероухов, 42. «Инвестируем миллионы евро», – добавляет он.

По итогам 2024 года, выручка SkyUp почти не изменилась по сравнению с предыдущей – около 3,9 млрд грн, по данным компании. Чистая прибыль за год сократилась в 3,5 раза – до 89 млн грн. Владельцами SkyUp является семья Альба, по данным YouControl.

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