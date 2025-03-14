«Первые рейсы – через 3–4 недели после открытия неба». СЕО SkyUp – о новых хабах в ЕС и увеличении флота до 15 самолетов. Интервью

В апреле украинская авиакомпания SkyUp возобновляет регулярное авиасообщение из Молдовы и уже продала 20 000 билетов. В ближайших планах открытие еще двух баз в странах ЕС. Как SkyUp удержалась за границей и возобновила полеты , готовы ли иностранцы инвестировать в украинскую авиакомпанию и когда она снова полетит с Украины? Рассказывает СЕО SkyUp Дмитрий Сероухов

После трех лет войны авиакомпания SkyUp не только выжила, но и превратилась в международного игрока. С 18 апреля SkyUp запускает регулярные рейсы из Кишинева и намерена расширять свое присутствие в ЕС. До конца 2025 года компания рассчитывает открыть еще две базы в Восточной Европе и увеличить авиапарк до более чем 15 самолетов, говорит Сероухов, 42. «Инвестируем миллионы евро», – добавляет он.

По итогам 2024 года, выручка SkyUp почти не изменилась по сравнению с предыдущей – около 3,9 млрд грн, по данным компании. Чистая прибыль за год сократилась в 3,5 раза – до 89 млн грн. Владельцами SkyUp является семья Альба, по данным YouControl.