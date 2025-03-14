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Українці активно бронюють квитки на рейси SkyUp із Кишинева. Які найпопулярніші напрямки

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

SkyUp /надано пресслужбою SkyUp

SkyUp продала 20 000 квитків із Молдови Фото надано пресслужбою SkyUp

Після оголошення в грудні про запуск регулярних рейсів із Кишинева українська авіакомпанія SkyUp вже реалізувала понад 20 000 квитків на популярні європейські напрямки, повідомив в інтерв’ю Forbes Ukraine CEO компанії Дмитро Сєроухов.

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Ключові факти

  • За словами Сєроухова, найпопулярніші напрямки – Лісабон, Париж та Барселона. 10% проданих квитків – осінні рейси, зазначив він. 
  • «Це для нас дуже позитивний сигнал, який підтверджує правильність стратегії повернення до регулярних перевезень», – пояснив СЕО SkyUp.
  • За його словами, значна частина бронювань надходить саме від українських громадян. Рейси з Кишинева стали важливою опцією для подорожей до різних країн ЄС. 
  • Згідно бізнес-стратегії SkyUp, приблизно 50% пасажирів, які користуватимуться регулярними рейсами з Кишинева, будуть саме українці.
  • «Розраховуємо вийти на операційний прибуток у цьому напрямі вже впродовж першого року роботи», — зазначив Сєроухов.

Контекст

SkyUp планує почати регулярні рейси з Кишинева (Молдова) з 18 квітня 2025-го. 

Про відновлення регулярної авіації до найпопулярніших європейських напрямків авіакомпанія повідомила в грудні. Польоти здійснюватимуться до Іспанії, Греції, Франції, Кіпру і Португалії.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році SkyUp розпочав розвиток нового напряму діяльності – виконання рейсів для інших авіакомпаній на умовах ACMI-контрактів. Серед авіаперевізників, із якими вже співпрацював SkyUp – Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines та FlyEgy.

Як SkyUp конкуруватиме з Wizz Air та Ryanair, наскільки готова до відкриття українського неба чи розглядає вихід на IPO та чому перші свої польоти почала з Молдови – у великому інтервʼю з СЕО авіакомпанії Дмитром Сєроуховим.

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