Українці активно бронюють квитки на рейси SkyUp із Кишинева. Які найпопулярніші напрямки

Після оголошення в грудні про запуск регулярних рейсів із Кишинева українська авіакомпанія SkyUp вже реалізувала понад 20 000 квитків на популярні європейські напрямки, повідомив в інтерв’ю Forbes Ukraine CEO компанії Дмитро Сєроухов.

Ключові факти

За словами Сєроухова, найпопулярніші напрямки – Лісабон, Париж та Барселона. 10% проданих квитків – осінні рейси, зазначив він.

«Це для нас дуже позитивний сигнал, який підтверджує правильність стратегії повернення до регулярних перевезень», – пояснив СЕО SkyUp.

За його словами, значна частина бронювань надходить саме від українських громадян. Рейси з Кишинева стали важливою опцією для подорожей до різних країн ЄС.

Згідно бізнес-стратегії SkyUp, приблизно 50% пасажирів, які користуватимуться регулярними рейсами з Кишинева, будуть саме українці.

«Розраховуємо вийти на операційний прибуток у цьому напрямі вже впродовж першого року роботи», — зазначив Сєроухов.

Контекст

SkyUp планує почати регулярні рейси з Кишинева (Молдова) з 18 квітня 2025-го.

Про відновлення регулярної авіації до найпопулярніших європейських напрямків авіакомпанія повідомила в грудні. Польоти здійснюватимуться до Іспанії, Греції, Франції, Кіпру і Португалії.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році SkyUp розпочав розвиток нового напряму діяльності – виконання рейсів для інших авіакомпаній на умовах ACMI-контрактів. Серед авіаперевізників, із якими вже співпрацював SkyUp – Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines та FlyEgy.

Як SkyUp конкуруватиме з Wizz Air та Ryanair, наскільки готова до відкриття українського неба чи розглядає вихід на IPO та чому перші свої польоти почала з Молдови – у великому інтервʼю з СЕО авіакомпанії Дмитром Сєроуховим.