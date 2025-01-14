Словацкая оппозиция собирается объявить вотум недоверия правительству Фицо

Оппозиционные партии Словакии объявят вотум недоверия правительству, заявил глава крупнейшей оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечко, обвинив премьер-министра Роберта Фицо в сближении внешней политики с Россией и неспособности решать внутренние проблемы, пишет Reuters 14 января.

Ключевые факты

«Роберт Фицо покинул Словакию. Вместо того чтобы быть на родине и решать проблемы, он летает по всему миру и кланяется диктаторам, – заявил на пресс-конференции Шимечко. – Мы стремимся к тому, чтобы Словакия прочно закрепилась в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе (НАТО)».

Неясно, когда именно состоится голосование. Оппозиции потребовалось бы большинство, чтобы победить и заставить президента Словакии назначить новое правительство.

Правительство сталкивается с серьезными внутренними проблемами, включая высокий дефицит бюджета, проблемы в системе здравоохранения и прекращение поставок российского газа через Украину, что, по словам Фицо, нанесло ущерб экономике Словакии.

Контекст

Ранее Фицо утверждал, что прекращение поставок газа из Украины обойдется Словакии в €1,5 млрд за счет более высоких цен и утраченных доходов от транзитных сборов. Он пригрозил прекратить гуманитарную помощь Киеву из-за спора. В декабре Фицо отправился в Москву для переговоров по этому вопросу с президентом России Владимиром Путиным, но не посетил Киев.

До начала спора о транзите газа Фицо прекратил военную поддержку Украины, финансируемую государством, в ее войне с Россией.

Правящая лево-националистическая коалиция Фицо стала более шаткой в ​​последние месяцы, ее большинство сократилось до 76 со 150 мест в парламенте. Фицо сталкивается с несогласием некоторых законодателей, а также с разногласиями среди своих партнеров.

13 января Фицо пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Словакию на встречу, чтобы обсудить вопрос транзита российского газа. Зеленский в ответ пригласил Фицо навестить Киев 17 января.