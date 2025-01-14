Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Словацкая оппозиция собирается объявить вотум недоверия правительству Фицо

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Оппозиционные партии Словакии объявят вотум недоверия правительству, заявил глава крупнейшей оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечко, обвинив премьер-министра Роберта Фицо в сближении внешней политики с Россией и неспособности решать внутренние проблемы, пишет Reuters 14 января.

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

Ключевые факты

  • «Роберт Фицо покинул Словакию. Вместо того чтобы быть на родине и решать проблемы, он летает по всему миру и кланяется диктаторам, – заявил на пресс-конференции Шимечко. – Мы стремимся к тому, чтобы Словакия прочно закрепилась в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе (НАТО)».
  • Неясно, когда именно состоится голосование. Оппозиции потребовалось бы большинство, чтобы победить и заставить президента Словакии назначить новое правительство.
  • Правительство сталкивается с серьезными внутренними проблемами, включая высокий дефицит бюджета, проблемы в системе здравоохранения и прекращение поставок российского газа через Украину, что, по словам Фицо, нанесло ущерб экономике Словакии.

Контекст

Ранее Фицо утверждал, что прекращение поставок газа из Украины обойдется Словакии в €1,5 млрд за счет более высоких цен и утраченных доходов от транзитных сборов. Он пригрозил прекратить гуманитарную помощь Киеву из-за спора. В декабре Фицо отправился в Москву для переговоров по этому вопросу с президентом России Владимиром Путиным, но не посетил Киев.

До начала спора о транзите газа Фицо прекратил военную поддержку Украины, финансируемую государством, в ее войне с Россией.

Правящая лево-националистическая коалиция Фицо стала более шаткой в ​​последние месяцы, ее большинство сократилось до 76 со 150 мест в парламенте. Фицо сталкивается с несогласием некоторых законодателей, а также с разногласиями среди своих партнеров.

13 января Фицо пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Словакию на встречу, чтобы обсудить вопрос транзита российского газа. Зеленский в ответ пригласил Фицо навестить Киев 17 января.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине