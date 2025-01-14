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Словацька опозиція збирається оголосити вотум недовіри уряду Фіцо

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Опозиційні партії Словаччини оголосять вотум недовіри уряду, заявив голова найбільшої опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» Михал Шимечка, звинувативши премʼєр-міністра Роберта Фіцо у зближенні зовнішньої політики з Росією та нездатності вирішувати внутрішні проблеми, пише Reuters 14 січня.

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Ключові факти

  • «Роберт Фіцо залишив Словаччину. Замість того, щоб бути на батьківщині та вирішувати проблеми, він літає по всьому світу і кланяється диктаторам, — заявив на прес-конференції Шимечка. – Ми прагнемо, щоб Словаччина міцно закріпилася в Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі (НАТО)».
  • Не зрозуміло, коли саме відбудеться голосування. Опозиції потрібна була б більшість, щоб перемогти і змусити би президента Словаччини призначити новий уряд.
  • Уряд стикається з серйозними внутрішніми проблемами, включаючи високий дефіцит бюджету, проблеми в системі охорони здоровʼя та припинення постачання російського газу через Україну, що, за словами Фіцо, завдало шкоди економіці Словаччини.

Контекст

Раніше Фіцо стверджував, що припинення постачання газу з України коштуватиме Словаччині 1,5 млрд євро за рахунок більш високих цін і втрачених доходів від транзитних зборів. Він пригрозив припинити гуманітарну допомогу Києву через суперечку. У грудні Фіцо вирушив до Москви для переговорів із цього питання з президентом Росії Володимиром Путіним, але не відвідав Київ. 

До початку суперечки про транзит газу Фіцо припинив військову підтримку України, що фінансується державою, в її війні з Росією.

Правляча ліво-націоналістична коаліція Фіцо стала більш хиткою в останні місяці, її більшість скоротилася до 76 зі 150 місць у парламенті. Фіцо стикається з незгодою деяких законодавців, а також з розбіжностями серед своїх партнерів.

13 січня Фіцо запросив президента України Володимира Зеленського до Словаччини на зустріч, щоб обговорити питання транзиту російського разу. Зеленський у відповідь запросив Фіцо відвідати Київ 17 січня.

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