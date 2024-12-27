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Служба занятости опросит 50 000 представителей бизнеса, чтобы понять потребности в кадрах

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Государственная служба занятости (ГСЗ) приступила к опросу работодателей, чтобы изучить текущие и будущие потребности предприятий в работниках. Исследование охватит более 50 000 представителей малого, среднего и крупного бизнеса, говорится в сообщении Минэкономики от 27 декабря.

Подробности

  • Исследование будет акцентироваться на готовности бизнеса привлекать кадры из ветеранского сообщества, создании возможностей для трудоустройства внутренне перемещенных лиц. Отдельно специалисты планируют исследовать отношение к трудоустройству людей пенсионного возраста и женщин в профессиях, где традиционно доминируют мужчины.
  • Ожидается, что это станет усовершенствованием работы службы занятости и ее программ, внедрением новых инициатив для поддержки работодателей в создании и сохранении рабочих мест, что будет способствовать снижению структурной безработицы.
  • Исследование охватит более 50 000 представителей малого, среднего и крупного бизнеса, работающих в разных отраслях и имеющих в составе до 5 млн сотрудников.
  • Привлечение работодателей к опросу поможет оценить кадровые потребности и спрос на рабочую силу, определить потребность в гибких формах работы, таких как дистанционный труд, планировать программы подготовки квалифицированных кадров, поддержать восстановление экономики через проекты для рынка труда и оценить готовность службы занятости интегрировать различные социальные группы, в том числе людей с инвалидностью, обеспечивая инклюзивность.
  • Опрос продлится до 31 января 2025 года. Исследование проводится через онлайновую платформу Государственной службы занятости, где работодатели получат индивидуальные ссылки для заполнения анкет.

Контекст

В 2024 году на украинском рынке труда наблюдается несколько ключевых тенденций: дефицит кадров, высокие зарплатные требования, мобилизация военнообязанных и отток рабочей силы. Согласно исследованию Европейской бизнес ассоциации, 88% компаний открыли новые вакансии, 87% повысили зарплаты, а 71% испытали значительный дефицит квалифицированных специалистов.

Большинство компаний в 2024 году сосредоточились на комплексной поддержке своих сотрудников, объединяя финансовые поощрения, заботу о здоровье и развитии. Наиболее распространенными формами поддержки стали полная выплата зарплат (98%) и премий (84%). Кроме того, 56% компаний инвестировали в обучение персонала, а 46% оказывали психологическую помощь.

Вакансии для удаленной работы доступны для 25% работников, в то время как 63% компаний позволяют работать дистанционно только части сотрудников. Также 35% компаний отметили, что все их работники остаются в Украине, в то время как 44% сообщили, что часть сотрудников работает за границей.

Что касается зарплат, то наибольшие повышения были зафиксированы в сферах «Охрана, безопасность» (+17%) и «Недвижимость» (+10%). В среднем зарплата осталась на уровне 22 750 грн.

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