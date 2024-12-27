Служба зайнятості опитає 50 000 представників бізнесу, щоб зрозуміти потреби в кадрах

Державна служба зайнятості (ДСЗ) розпочала опитування роботодавців, щоб вивчити поточні та майбутні потреби підприємств у працівниках. Дослідження охопить понад 50 000 представників малого, середнього та великого бізнесу, йдеться у повідомленні Мінекономіки від 27 грудня.

Деталі

Дослідження акцентуватиметься на готовності бізнесу залучати кадри з ветеранської спільноти, створенні можливостей для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Окремо фахівці планують дослідити ставлення до працевлаштування людей пенсійного віку та до жінок у професіях, де традиційно домінують чоловіки.

Очікується, що це стане вдосконаленням роботи служби зайнятості та її програм, впровадженням нових ініціатив для підтримки роботодавців у створенні та збереженні робочих місць, що сприятиме зниженню структурного безробіття.

Дослідження охопить понад 50 000 представників малого, середнього та великого бізнесу, що працюють у різних галузях і мають у складі до 5 млн працівників.

Залучення роботодавців до опитування допоможе оцінити кадрові потреби та попит на робочу силу, визначити потребу в гнучких формах роботи, таких як дистанційна праця, планувати програми підготовки кваліфікованих кадрів, підтримати відновлення економіки через проєкти для ринку праці та оцінити готовність служби зайнятості інтегрувати різні соціальні групи, зокрема людей з інвалідністю, забезпечуючи інклюзивність.

Опитування триватиме до 31 січня 2025 року. Дослідження проводиться через онлайн-платформу Державної служби зайнятості, де роботодавці отримають індивідуальні посилання для заповнення анкет.

Контекст

У 2024 році на українському ринку праці спостерігаються кілька ключових тенденцій: дефіцит кадрів, високі зарплатні вимоги, мобілізація військовозобовʼязаних та відтік робочої сили. Згідно з дослідженням Європейської Бізнес Асоціації, 88% компаній відкрили нові вакансії, 87% підвищили зарплати, а 71% відчули значний дефіцит кваліфікованих спеціалістів.

Більшість компаній у 2024 році зосередилися на комплексній підтримці своїх працівників, поєднуючи фінансові заохочення, турботу про здоровʼя та розвиток. Найпоширенішими формами підтримки стали повна виплата зарплат (98%) і премій (84%). Крім того, 56% компаній інвестували у навчання персоналу, а 46% надавали психологічну допомогу.

Вакансії для віддаленої роботи доступні для 25% працівників, у той час як 63% компаній дозволяють працювати дистанційно лише частині співробітників. Також 35% компаній зазначили, що всі їхні працівники залишаються в Україні, тоді як 44% повідомили, що частина співробітників працює за кордоном.

Щодо зарплат, найбільші підвищення були зафіксовані у сферах «Охорона, безпека» (+17%) та «Нерухомість» (+10%). У середньому зарплата залишилася на рівні 22 750 грн.