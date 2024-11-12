Правительство одобрило реформу соцстрахования. Частично трудоспособных граждан хотят возвращать на работу

Правительство на заседании 12 ноября одобрило два законопроекта, регламентирующих социальные услуги и страховые выплаты. Соцвыплаты будут зависеть от оценки состояния трудоспособности, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Подробности
- Размер выплат для людей с полной стойкой потерей трудоспособности по сравнению с нынешним значительно возрастет. В то же время для людей с частичной устойчивой потерей трудоспособности государство компенсирует разницу в зарплате, которую лицо имело до страхового случая и по возвращении на работу, пояснил премьер.
- Предлагаемые изменения увеличивают продолжительность оплачиваемого лечения и реабилитации с четырех месяцев до полутора лет и защищают человека от увольнения на весь период лечения.
- Система станет справедливее, при этом статус инвалидности сохраняется, заявил Шмыгаль. Статус инвалидности подразумевает право на соцуслуги, реабилитацию, льготы и поддержку в трудоустройстве. Для тех, у кого уже есть инвалидность, ситуация не изменится, подчеркнул премьер.
- Будут доступны настройки дистанционной, заочной и выездной оценки. Как отметил Шмыгаль, система будет цифровизирована и нацелена на результат – максимальную реабилитацию человека, возвращение к активной жизни и адаптацию рабочего места к его потребностям.
Цитата
«Мы стремимся достичь европейских стандартов эффективной реабилитации, где около половины людей после болезней или травм вновь ведут активный образ жизни», – отметил Денис Шмыгаль.
Контекст
Президент Владимир Зеленский 22 октября провел заседание СНБО, на котором рассматривали ситуацию с МСЭК и злоупотреблениями должностными лицами при предоставлении статуса инвалидности. По результатам заседания президент издал указ, предполагающий ликвидацию МСЭК, и поручил премьер-министру решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти. После заседания СНБО генпрокурор Андрей Костин подал в отставку.
Министерство здравоохранения передало функции центральной МСЭК Украинскому государственному научно-исследовательскому институту медико-социальных проблем инвалидности в Днепре.
1 ноября Кабмин предложил Верховной Раде принять закон, который ликвидирует скомпрометированную систему медико-социальной экспертизы (МСЭК) и создаст цифровую систему оценивания на базе больниц.
Документ был разработан в Минздраве совместно с пациентскими организациями и экспертами.
Вместо понятия «медико-социальная экспертиза» документ вводит термин «оценка повседневного функционирования личности».
Согласно законопроекту, с 1 января 2025 года вместо МСЭК заработают экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека, которые будут состоять из практикующих врачей.
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