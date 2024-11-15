Правительство одобрило проект по трудоустройству женщин в профессиях, которые считаются мужскими

Кабинет Министров согласовал реализацию в течение двух лет экспериментального проекта по организации профессионального обучения женщин для трудоустройства в областях, где они были традиционно недостаточно представлены, сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Среди профессий, которым будут обучать женщин, – станочник, электрогазосварщик, фрезеровщик и т.д.

Ключевые факты

Кабмин утвердил порядок реализации экспериментального проекта и список профессий для профессионального обучения женщин с целью трудоустройства. Таким образом, чиновники согласовали предложение Министерства экономики и Государственного центра занятости.

По информации народного депутата Алексея Гончаренко, в пояснительной записке говорится, что из-за полномасштабного вторжения в Украине возник дефицит кадров, но работодатели готовы привлекать женщин на нетипичные должности.

Нардеп обнародовал список профессий для обучения женщин для будущего трудоустройства. В списке: станочник; водитель погрузчика, трамвая, троллейбуса; электрогазосварщик; электромонтер; монтажник систем утепления построек; машинист экскаватора, крана; оператор станков с программным управлением, дистанционно управляемых аппаратов, котельных; слесарь; столяр; плотник; токарь; тракторист; фрезеровщик.

Контекст

Летом правительство запустило пилотный проект обучения женщин-водителей в сфере перевозок пассажиров автобусами. В его рамках украинки смогут бесплатно пройти обучение для получения квалификационной карты водителя (код 95). Это документ, подтверждающий профессиональную компетенцию водителя автобуса по европейскому стандарту.

Под давлением мобилизации украинский бизнес ищет пути для привлечения женщин. Среди стратегий – более высокие зарплаты для женщин на аналогичных должностях.

В сентябре Министерство экономики анонсировало запуск бесплатной программы по переквалификации женщин для получения навыков управления строительной техникой. Женщины смогут пройти обучение на оператора экскаватора и фронтального погрузчика.

Недавнее исследование Deloitte Ukraine и Gradus Research показало, что 45% опрошенных женщин рассматривают возможность получить новую специальность, считающуюся мужской.