Спецпосланець Віткофф озвучив основні теми на переговорах між Україною та РФ і розповів про «ультиматум» Трампа

Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що основними темами на переговорах Москви та Києва стане питання про території, доступ України до Дніпра та Чорного моря та використання Запорізької АЕС. Про це він сказав в інтервʼю Breitbart News . За словами Віткоффа, Трамп наполягає на прямих переговорах Росії та України, інакше США вийдуть із мирного процесу.

Ключові факти

Віткофф заявив, що сподівається на проведення мирного саміту, на якому президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін зустрінуться особисто, щоб домовитися про закінчення війни в Україні.

За його словами, якщо США відстороняться від війни «це поганий результат для всіх» – для європейців, українців і росіян.

На думку Віткоффа, «росіяни насправді хочуть мирного врегулювання».

«Рішення працюють, коли є прямі переговори. Нам треба посадити українців та росіян за один стіл», – сказав він, додавши, що Трамп висунув «ультиматум» обом сторонам, заявивши, що їм необхідно досягти прогресу в досягненні міцного миру, інакше США підуть.

«Президент висунув ультиматум обом сторонам, що без цих прямих переговорів, і якщо вони не відбудуться швидко, він вважає, що Сполучені Штати повинні відсторонитися від цього конфлікту, хоч би що це означало, і просто не втручатися», – сказав Віткофф.

Спецпосланець Трампа наголосив, що до основних питань, що вимагають вирішення, відносяться – території України, ЗАЕС та доступ України до важливих водних шляхів.

«Я думаю, що основні проблеми тут – це регіони, атомна станція, те, як українці можуть використовувати річку Дніпро і вийти до Чорного моря», – сказав Віткофф.

За словами спецпосланця, це речі, які «буде нескладно вирішити, якщо ми посадимо сторони за стіл переговорів».

«Ми звузимо коло питань між ними, а потім придумаємо компроміси та креативні рішення для вирішення кожної з їхніх проблем. Ми фізично це зробимо, і я думаю, сподіваюся, що скоро ми матимемо хороші новини… У нас, на мій погляд, є великий шанс покласти край цьому конфлікту», – сказав він.

Наразі головним каменем спотикання є питання пʼяти регіонів України. США проводять переговори із обома сторонами, зокрема, уточнюють, чи готова РФ відступити «за певні адміністративні лінії» і те саме стосується України, заявив він.

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Контекст

У ніч на 11 травня президент РФ Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори «без попередніх умов» 15 травня у Стамбулі, не згадуючи пропозицію «коаліції рішучих» щодо припинення вогню з 12 травня.

Дональд Трамп закликав Україну погодитися на переговори в Туреччині, але висловив сумніви щодо можливості угоди з Путіним, який, за його словами, «зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні».

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 15 травня буде в Туреччині – і «очікує на Путіна в Туреччині особисто», він додав, що сподіваєтьсь, що Путін «цього разу не шукатиме причин» для відмови. «Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина», – сказав президент України.

12 травня Трамп допустив, що вирушить до Туреччини, щоб приєднатися до потенційної зустрічі Зеленського та Путіна. «Я думав про те, щоб прилетіти», — сказав Трамп у понеділок у Білому домі. «Я не знаю, де буду в четвер – у мене так багато зустрічей, – але я думав про те, щоб справді прилетіти туди».