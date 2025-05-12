Дипломатический пазл войны. Станут ли переговоры Украины и России в Стамбуле прорывом в мирном процессе? Реконструкция событий от WSJ

Возобновление переговоров между Россией и Украиной происходит под давлением США и в формате, который может изменить правила игры. WSJ разобрался, как мир готовится к переговорам в Стамбуле.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине провести прямые переговоры между делегациями Украины и РФ, которые, по его словам, были прерваны в 2022 году, в Стамбуле 15 мая. Он заявил, что готов начать диалог без предварительных условий.

Президент США Дональд Трамп в посте на Truth Social поддержал эту инициативу, призвал Украину немедленно согласиться на переговоры и анонсировал «великую неделю впереди». Это его заявление вызвало некоторые опасения со стороны европейских союзников Украины относительно ослабления давления на Россию Америкой, отмечает WSJ.

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Реакция президента Украины Владимира Зеленского на предложение Путина была быстрой. Он заявил, что лично будет ждать президента РФ в Стамбуле, и настаивал на том, что Россия должна начать режим тишины уже с понедельника, 12 мая.

Зеленский подчеркнул, что нет смысла продолжать убийства, и выразил надежду, что на этот раз Путин не будет искать отговорки, чтобы не приехать на переговоры, отмечает WSJ.

Ранее Путин отверг ультиматум Киева и западных союзников по поводу 30-дневного прекращения огня, призвав к прямым переговорам с Украиной, пишет WSJ.

Трамп, в свою очередь, угрожал ввести санкции против стороны, которая не согласится на 30-дневное перемирие, и выражал раздражение из-за затягивания мирных договоренностей.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами, посетившими Киев (президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц), после встречи «Коалиции решительных» провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Фото прресс-служба МИД

Трехдневное «перемирие» вместо 30 дней тишины

Позиции Украины и России остаются кардинально разными: Россия стремится доминировать над Украиной, Киев требует прекращения полномасштабного вторжения РФ с гарантиями суверенитета Украины.

Европейские лидеры пригрозили России новыми санкциями, если Москва не согласится на безусловную 30-дневную паузу в боевых действиях. Путин же стремится возобновить мирный процесс, но не отступает от своего требования – устранить «первопричины конфликта», пишет WSJ. То есть, согласно кремлевской риторике, положить конец существованию Украины как независимого государства, уточняет издание.

Администрация Трампа поддерживает идею единого соглашения, которое завершило бы боевые действия в Украине, предлагая «заморозить» конфликт вдоль нынешней линии фронта и признать оккупацию Россией Крыма. Украина же не будет обязана признавать российский контроль над своей территорией, но ей будет запрещено вступать в НАТО.

В воскресенье, 11 мая, Трамп заявил, что продолжит работать с обеими сторонами, чтобы покончить с войной, назвав это «новым, гораздо лучшим миром» и «великим днем ​​для России и Украины» в своей соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский, Белый дом, Вашингтон, 28 февраля 2025 года. Фото Getty Images

Европа против переговоров

Владимир Зеленский в воскресенье, 11 мая, назвал положительным сигналом то, что россияне начали рассматривать завершение войны, но подчеркнул, что первым шагом должно стать 30-дневное прекращение огня. Украина и ее союзники считают призывы Путина обсудить «первопричины конфликта» попыткой затянуть начало реального перемирия, пишет WSJ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отверг предложение Путина о переговорах до прекращения боевых действий. «Не может быть никаких переговоров, пока говорит оружие», – написал он в соцсети Х. Он также изложил эту позицию президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, страна которого уже принимала переговоры между Украиной и Россией в марте 2022-го.

Первый раунд предварительных мирных переговоров начался через несколько дней после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Российские и украинские переговорщики сначала встретились в Беларуси, а затем переехали в Турцию и продолжали переговоры с перерывами до апреля. Переговоры продолжались даже через Zoom, но в конце концов полностью прекратились в июне 2022-го, напоминает WSJ.

Другие лидеры Европы также выступают против переговоров до прекращения огня. Они отмечают, что разговоры о перемирии не могут происходить в ходе боевых действий.

Зеленский подтвердил готовность к переговорам и лично будет ждать Путина в Стамбуле. Впрочем, ответа от президента России по поводу его присутствия на переговорах пока не последовало.