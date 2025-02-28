Дело о земельной коррупции. Кличко увольняет своего заместителя Оленича и двух должностных лиц

Киевский городской голова Виталий Кличко анонсировал увольнение заместителя главы КГГА Петра Оленича. Об этом Кличко написал в Telegram 28 февраля. По его словам, в сфере градостроительства и земельных отношений будет осуществлена ​​реорганизация.

Ключевые факты

По словам Кличко, со своих должностей в КГГА будут уволены заместитель главы КГГА Петр Оленич, заместитель директора КП «Спецжилфонд» Юрий Леонов и заместитель руководителя КП «Киевблагоустройство» Алексей Мушта.

В то же время депутат Киевсовета, глава земельной комиссии Михаил Терентьев должен сложить депутатские полномочия.

«В сфере градостроительства столицы и земельных отношений, как и говорили ранее, будет осуществлена ​​реорганизация. И не только в этих сферах», – написал мэр.

Он добавил, что по резонансному «земельному делу» город предоставляет правоохранителям все запрашиваемые документы и способствует следствию.

Контекст

6 февраля НАБУ и САП проводили операцию «Чистый город». НАБУ сообщили о подозрении столичным чиновникам: заместителю главы КГГА Петру Оленичу, депутатам Киевского городского совета – главе комиссии по земельным отношениям Михаилу Терентьеву и члену комиссии Елене Марченко, а также экс-депутату Киевсовета Денису Комарницкому, которого называют организатором, а также другим участником схемы.

В общей сложности правоохранители задержали семерых человек. Комарницкий, бывший депутат Киевсовета и соратник Леонида Черновецкого, заявил, что это якобы связано с его профессиональной адвокатской деятельностью.

7 февраля ВАКС применил меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога к подозреваемым по делу о завладении столичной землей. В частности, Петр Оленич арестован с возможностью залога в 15 млн грн. Его обязанности заместителя главы КГГА по вопросам цифровизации выполняет Вячеслав Непоп, который занимается темой здравоохранения и социальной политики.

10 февраля НАБУ объявило розыск Дениса Комарницкого. Накануне директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что Комарницкий пытается покинуть территорию Украины и правоохранители принимают меры по его задержанию.