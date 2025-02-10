НАБУ оголосило в розшук ексдепутата Київської міськради Комарницького

Національне антикорупційне бюро оголосило розшук колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, його підозрюють у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею, повідомляє пресслужба бюро 10 лютого.

Ключові факти

Комарницький та ще 9 осіб є фігурантами справи щодо земельних махінацій в Києві.

За версією слідства, підозрювані нібито знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Надалі подавали до міськради заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів.

НАБУ вважає, що Комарницький мав значний вплив на процеси всередині КМР та КМДА, як-от дії посадовців, призначення на високі посади лояльних осіб, звільнення підконтрольних службовців, виділення бюджетних коштів в інтересах злочинної організації тощо. Слідчі стверджують, що він також підтримував зв’язки з широким колом впливових осіб, серед яких заступники голови КМДА, депутати, голова земельної комісії КМР та інші.

Як зазначило НАБУ, за допомогою такої схеми, незаконно виведено землю в центрі Києва на 11,6 млн грн.

пресслужба НАБУ

Напередодні директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що Комарницький намагається залишити територію України і правоохоронці вживають заходів для його затримання.

Контекст

НАБУ і САП 6 лютого заявили, що проводять операцію «Чисте місто». НАБУ повідомили про підозру столичним посадовцям, серед яких, – заступник голови КМДА Петро Оленич, депутати Київської міської ради — голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв та член комісії Олена Марченко, а також ексдепутат Київради Денис Комарницький, якого називають організатором, а також іншим учасникам схеми. Загалом правоохоронці затримали сімох осіб.

Комарницький, колишній депутат Київради та соратник Леоніда Черновецького, вже заявив, що обшуки пов’язані з його професійною адвокатською діяльністю.

У 2020 році журналісти Bihus.Info отримали архів, що свідчить про інтереси Комарницького у будівельній та комунальній сферах столиці. Розслідувачі опублікували схеми діяльності десятків компаній і осіб, нібито пов’язаних із Комарницьким. За даними видання, київські комунальні служби виділяли їм мільярди гривень на будівельні та ремонтні роботи, які ці компанії часто не виконували самостійно, виступаючи посередниками та акумулюючи кошти. Одним із найвідоміших проєктів, який пов’язують із Комарницьким, є Подільсько-Воскресенський міст.

Bihus.Info повідомляли про зв’язки Комарницького з народним депутатом Миколою Тищенком. У 2020 році це призвело до включення до списку партії «Слуга народу» на місцевих виборах у Києві осіб, наближених до Комарницького, що спровокувало внутрішній конфлікт у політичній силі. Самого Комарницького почали називати «смотрящим за Києвом» від Офісу президента.

7 лютого Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави до підозрюваних у справі про заволодіння столичною землею. Заступника голови Київської міської державної адміністрації Оленича заарештували з можливістю застави в 15 млн грн.