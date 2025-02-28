Справа про земельну корупцію. Кличко звільняє свого заступника Оленича та двох посадовців

Київський міський голова Віталій Кличко анонсував звільнення заступника голови КМДА Петра Оленича. Про це Кличко написав у Telegram 28 лютого. За його словами, у сфері містобудування та земельних відносин здійснюватиметься реорганізація.

Ключові факти

За слова Кличка, зі своїх посад в КМДА будуть звільнені заступник голови КМДА Петро Оленич, заступник директора КП «Спецжитлофонд» Юрій Леонов і заступник керівника КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта.

Водночас депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв має скласти депутатські повноваження.

«У сфері містобудування столиці та земельних відносин, як і говорили раніше, буде здійснена реорганізація. І не тільки в цих сферах», – написав міський голова.

Він додав, що у резонансній «земельній справі» місто надає правоохоронцям всі запитувані документи та сприяє слідству.

Контекст

6 лютого НАБУ та САП проводили операцію «Чисте місто». НАБУ повідомили про підозру столичним посадовцям: заступнику голови КМДА Петру Оленичу, депутатам Київської міської ради – голові комісії з питань земельних відносин Михайлу Терентьєву та члену комісії Олені Марченко, а також ексдепутату Київради Денису Комарницькому, якого називають організатором, а також іншим учасником схеми.

Загалом правоохоронці затримали сімох осіб. Комарницький, колишній депутат Київради та соратник Леоніда Черновецького, заявив, що це нібито пов’язано з його професійною адвокатською діяльністю.

7 лютого ВАКС застосував запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави до підозрюваних у справі про заволодіння столичною землею. Зокрема, Петра Оленича заарештували з можливістю застави в 15 млн грн. Його обовʼязки заступника голови КМДА з питань цифровізації виконує Вячеслав Непоп, який опікується охороною здоровʼя та соціальною політикою.

10 лютого НАБУ оголосило розшук Дениса Комарницького. Напередодні директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що Комарницький намагається залишити територію України і правоохоронці вживають заходів для його затримання.