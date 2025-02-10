Справа земельної корупції в Києві. Обовʼязки заступника голови КМДА з цифровізації тепер виконує Вячеслав Непоп

Обовʼязки взятого під варту заступника голови Київської міської держадміністрації (КМДА) Петра Оленича з питань цифровізації виконуватиме Вячеслав Непоп, який опікується охороною здоровʼя та соціальною політикою. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба КМДА.

Ключові факти

Обовʼязки заступника голови Київської міської держадміністрації (КМДА) з цифровізації виконуватиме Вячеслав Непоп, повідомила Forbes Ukraine пресслужба КМДА. Він працює в адміністрації з липня 2018-го і є членом комісії з питань охорони здоровʼя та соціальної політики.

7 лютого ВАКС відправив під варту Петра Оленича, який займався цифровізацією в КМДА. Його підозрюють у земельній корупції разом із сімома іншими столичним посадовцям.

Один із найбільш популярних продуктів команди цифровізації КМДА – застосунок «Київ Цифровий», що використовують близько 3,3 млн осіб. За допомогою сервісу можна придбати квиток на транспорт, оплатити стоянку, підписати петицію тощо.

Контекст

6 лютого НАБУ та САП заявили, що проводять операцію «Чисте місто». За даними джерел Суспільне, НАБУ повідомили про підозру столичним посадовцям: заступнику голови КМДА Петру Оленичу, депутатам Київської міської ради – голові комісії з питань земельних відносин Михайлу Терентьєву та члену комісії Олені Марченко, а також ексдепутату Київради Денису Комарницькому, якого називають організатором, а також іншим учасникам схеми.

Загалом правоохоронці затримали сімох осіб. Комарницький, колишній депутат Київради та соратник Леоніда Черновецького, заявив, що це нібито пов’язано з його професійною адвокатською діяльністю.

10 лютого НАБУ оголосило розшук Дениса Комарницького. Напередодні директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що Комарницький намагається залишити територію України і правоохоронці вживають заходів для його затримання.