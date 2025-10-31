Пусанский саммит Дональда Трампа и Си Цзиньпина стал самым заметным дипломатическим жестом осени и одновременно сигналом того, что смещается глобальное экономическое равновесие. Почему США отступают в торговой войне, а Китай теперь увеличивает влияние? Главное из материалов Reuters , Politico и The Economist

30 октября в Пусане, Южная Корея, состоялась первая за шесть лет личная встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. По словам Трампа, саммит прошел на «двенадцать из десяти». Однако, как отмечает The Economist, его результаты скорее напоминают временное перемирие, чем новую систему координат в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.

Предпосылкой встречи стала эскалация торгового конфликта между США и Китаем. Вашингтон готовил 100-процентную пошлину на китайские товары, а Пекин – ограничение экспорта редкоземельных металлов, критически важных для мировой промышленности.

Решение Трампа пропустить саммит APEC выглядело как отказ от инициативы, начатой ​​самими США еще в 1989 году. Фото Getty Images

Временное перемирие

Договоренности между Трампом и Си предполагают годовую «паузу в огне». Китай согласился отложить экспортные ограничения, а США – приостановить новые пошлины и отменить запланированные санкции в отношении дочерних компаний китайских корпораций из черного списка, пишет The Economist.

Обе стороны также свернули споры в сфере судоходства. Пекин возобновит закупки американской сои, а Вашингтон снизит штрафную пошлину с 20% до 10% в обмен на усиление контроля Китая за производством прекурсоров для фентанила. В то же время действующим остается 47% пошлин на китайские товары – уровень протекционизма, который еще несколько лет назад казался бы беспрецедентным.

После переговоров в Пусане – момент, который Reuters называет «сплит-скрином глобального лидерства» – Трамп улетел домой, а Си Цзиньпин отправился на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC). Этот контраст символизировал смену ролей.

США все больше тяготеют к изоляционизму, тогда как Китай позиционирует себя как защитник свободной торговли. Выступая на открытии саммита, Си заявил, что необходимо «обновить международные торговые правила, чтобы они лучше соответствовали времени». Его правительство параллельно подписало соглашение об обновленной зоне свободной торговли между Китаем и АСЕАН, закрепляя региональную экономическую интеграцию.

Решение Трампа не участвовать в APEC выглядело как отказ от инициативы, которую еще в 1989 году создавали именно США, чтобы укрепить торговлю после Холодной войны, пишет Reuters. Администрация Трампа сосредоточилась на двусторонних соглашениях, часто с элементами давления.

Участники АСЕАН отметили, что американские соглашения не предусматривали снижения пошлин, а лишь обещали новые в случае сближения партнеров с «угрожающими интересам США» государствами, то есть с Китаем. На этом фоне Пекин выглядел более стабильным и системным игроком, способным выстраивать долгосрочные отношения в регионе.

Китай укрепляет позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, пока США сосредотачиваются на внутренней политике. Фото Getty Images

Европа в игре чужих интересов

Европейские столицы восприняли встречу в Пусане как передышку и одновременно как предупреждение.

Годовая приостановка китайских экспортных ограничений стала облегчением для ЕС, чья промышленность пострадала от торговой войны двух гигантов, пишет Politico. Китай снабжает 98% редкоземельных магнитов для Европы, и каждое колебание в политике Пекина вызывает цепную реакцию в европейских заводских линиях.

Временная пауза, согласованная между Трампом и Си, дает Брюсселю шанс реализовать «Акт о критическом сырье» и найти альтернативные источники поставок. Но у договоренностей нет юридической силы – значит, обе стороны могут легко отступить.

На фоне паузы в американо-китайской торговой войне ЕС пытается найти свою позицию между обоими полюсами. Пекин все меньше видит в Европе стратегического партнера: переговоры с Брюсселем буксуют, а разногласия между странами-членами относительно пошлин на китайские электромобили или сотрудничество в микрочипах лишь подчеркивают ее слабость, добавляет Politico.

В июне 2025 года Еврокомиссия ввела пошлины на китайские электромобили после антисубсидиционного расследования, но Германия, крупнейший экспортер в Китай, выступила против. В результате Европа выглядит как поле, на котором США и Китай разыгрывают свою партию.

Для Украины эта встреча обладает двойным значением. Саммит показывает, что российско-украинская война больше не является самостоятельным пунктом глобальной повестки дня, а становится частью крупного геоэкономического торга. Украина рассчитывала, что Трамп попытается убедить Си ограничить закупки российской нефти, но президент США признал, что этот вопрос «не обсуждался», пишет Politico.

Растущая зависимость ЕС от китайского сырья и технологий делает европейскую поддержку Украины более уязвимой к изменениям в китайской политике.

Саммит в Пусане стал не завершением, а паузой – «отдыхом перед новым раундом», отмечает The Economist. Китай и США сохраняют глубокое взаимное недоверие, но пока признают, что больше выиграют от воздержания, чем от конфронтации.

Для остального мира это год, когда следует максимально использовать передышку: диверсифицировать торговые связи, укрепить собственные технологические возможности и подготовиться к новому циклу напряжения между Вашингтоном и Пекином.