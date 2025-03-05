США могут возобновить военную помощь Украине в случае успеха мирных переговоров – Волц

Президент Дональд Трамп рассмотрит вопрос о возобновлении помощи Украине, если будут организованы мирные переговоры и приняты меры по «укреплению доверия», заявил советник Белого дома по национальной безопасности Майк Волц 5 марта, пишет Reuters .

Ключевые факты

Волц сказал, что письмо от президента Владимира Зеленского было «добрым, положительным первым шагом». Чиновники уже обсуждают дату, место и состав переговорной группы, которая в итоге приведет к прекращению войны, сказал он.

«Мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые мы потом применим в отношении россиян и проверим», – сказал он.

Волц не уточнил, какими именно будут «меры по укреплению доверия».

4 марта вечером Трамп заявил, что Украина готова подписать с США соглашение о полезных ископаемых, которое, по словам Вашингтона, имеет решающее значение для обеспечения дальнейшей поддержки обороны Украины со стороны США.

«Я думаю, если мы сможем завершить эти переговоры и двигаться к ним, а также фактически вынести на обсуждение некоторые меры по укреплению доверия, президент внимательно рассмотрит возможность снятия этой паузы, – сказал Волц. – Мы должны знать, что обе стороны искренне ведут переговоры о частичном, а затем и постоянном мире».

Контекст

Трамп прекратил военную помощь Украине 3 марта, что стало его последним шагом по развитию политики США и одобрению более примирительной позиции в отношении России.

В 4 марта Трамп заявил, что получил письмо от президента Владимира Зеленского, в котором выражалась готовность сесть за стол переговоров.

5 марта дипломатические источники сообщили Daily Mail, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовы вместе с Зеленским отправиться на следующей неделе в Вашингтон. Они хотят «выступить перед президентом США Дональдом Трампом единым фронтом».