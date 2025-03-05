Украина и Россия готовы к мирным переговорам. Трамп процитировал письмо Зеленского перед Конгрессом

Дональд Трамп получил от президента Украины Владимира Зеленского «важное письмо», в котором тот выразил готовность немедленно начать переговоры о мире. Об этом президент США сообщил накануне в своем обращении к Конгрессу, которое длилось около 100 минут.

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Украина готова сесть за стол переговоров, заявил Трамп. Он рассказал, что 4 марта получил «важное письмо» от президента Украины. По его словам, Зеленский написал, что Украина готова «как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить крепкий мир». Он привел цитату из письма: «Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться крепкого мира… Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость».

По словам Трампа, Зеленский поблагодарил США за поддержку и согласился заключить договор о недрах и безопасности в «любое удобное» время. «Я благодарен ему за это письмо. Оно только что пришло», – сказал президент США.

Трамп сообщил, что его администрация получает «сильные сигналы» о готовности к миру от России. «Разве это не прекрасно? Пора остановить этот ужас», – сказал президент.

Контекст

В ходе встречи в Белом доме 28 февраля между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом возник спор. Обсуждение вопроса о прекращении огня быстро переросло в обмен резкими репликами. После этого Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени. Трамп заявил, что украинский лидер не настроен на мир. Соглашение об украинских полезных ископаемых так и не было подписано.

Администрация США впоследствии выразила мнение, что Зеленский должен принести извинения за свое поведение во время встречи.

В ответ на конфликт Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. Европейские лидеры считают, что такими действиями Трамп давит на Зеленского, побуждая его к извинениям и подписанию соглашения о добыче полезных ископаемых.

4 марта Зеленский опубликовал письмо (очевидно, именно то, что прислал Трампу. – Forbes), в котором заявил, что Украина стремится как можно скорее начать переговоры для достижения устойчивого мира и готова в любой момент и в любом формате заключить соглашение о полезных ископаемых и безопасности.