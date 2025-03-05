Стармер і Макрон готуються їхати із Зеленським до США, щоб представити Трампу мирний план – Daily Mail

Президент Франції Еммануель Макрон та премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер готові разом з президентом Володимиром Зеленським вирушити наступного тижня до Вашингтона, пише Daily Mail із посиланням на дипломатичні джерела. За їхніми словами, вони хочуть «виступити перед президентом США Дональдом Трампом єдиним фронтом».

Ключові факти

Дипломатичні джерела повідомили, що Стармер і Макрон готові вирушити до Вашингтона разом з Зеленським уже наступного тижня, щоб представити Трампу «єдиний фронт» зі своїм мирним планом.

Напередодні у телефонній розмові Страмер попередив Зеленського, що йому необхідно відновити відносини з Трампом після суперечки у Білому домі, щоб мати хоч якусь надію заручитися підтримкою США для міцної мирної угоди.

Рішення Трампа призупинити військову допомогу приголомшило британський уряд. Ймовірно, що лідери двох країн обговорили це питання під час екстреної телефонної розмови у 3 березня увечері, проте премʼєр-міністру Стармеру не вдалося відмовити президента США.

Даунінг-стріт 4 березня ввечері все ще намагалася зʼясувати, наскільки далеко простягається пауза у військовій допомозі. Вчорашні повідомлення припускали, що постачання боєприпасів більше не перетинає польський кордон і обмін розвідданими також було припинено, як дізналося видання.

Рішення про призупинення допомоги завдає серйозного удару за чотириетапним планом Стармера для України, який починається зі слів: «Продовження постачання військової допомоги в Україну під час війни».

Джерела в британському уряді заявили, що «на всіх рівнях» робляться зусилля, щоб переконати США якнайшвидше відновити постачання в Україну.

Президент Франції Макрон спочатку пропонував місячну паузу у бойових діях у повітрі та на морі. Але тепер очікується, що пропозиція буде відкритою.

Натомість британський премʼєр сподівається переконати президента Трампа гарантувати «підтримку» безпеки з боку США, яка дозволила б Великій Британії, Франції та іншим членам коаліції охочих направити свої власні війська для підтримки миру в Україні, не боятися негайного нападу з боку російських військ.

Контекст

Під час зустрічі у Білому домі 28 лютого між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом виникла суперечка. Обговорення питання про припинення вогню швидко переросло в обмін різкими репліками. Після цього Зеленський залишив Білий дім раніше запланованого часу. Трамп заявив, що український лідер не налаштований на мир. Угоду про українські корисні копалини так і не було підписано.

Адміністрація США згодом висловила думку, що Зеленський має вибачитися за свою поведінку під час зустрічі.

У відповідь на конфлікт Трамп розпорядився зупинити всю військову допомогу Україні. Європейські лідери вважають, що такими діями Трамп тисне на Зеленського, спонукаючи його до вибачень і підписання угоди про видобуток корисних копалин.

4 березня Зеленський опублікував допис у соцмережах, в якому заявив, що Україна прагне якнайшвидше розпочати переговори для досягнення сталого миру і готова будь-якої миті та в будь-якому форматі укласти угоду про корисні копалини і безпеку.

Виступаючи перед Конгресом Трамп повідомив, що отримав від президента України «важливого листа», в якому той висловив готовність негайно розпочати переговори про мир.