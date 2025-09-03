Forbes Digital підписка
США отменяют разрешение TSMC на поставку оборудования в Китай

Александр Пикало
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

США упраздняют для Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. разрешение на свободную поставку оборудования в ее завод в Нанкине, что усложнит работу в Китае. Статус «проверенного пользователя», благодаря которому импорт американского оборудования производился без отдельного разрешения, будет аннулирован с 31 декабря. Об этом пишет The Wall Street Journal 3 сентября.

  • TSMC оценивает ситуацию и ведет переговоры с правительством США для обеспечения бесперебойной работы завода.
  • Аналитики считают, что влияние на доходы TSMC будет минимальным, ведь Нанкинский завод составляет всего 3% мощности компании и производит более дешевые чипы. TSMC может перенаправить оборудование из Японии в Нанкин для создания запасов.
  • Ограничения будут касаться также Samsung и SK Hynix, разрешения которых будут отменены с 31 декабря. Компании будут получать лицензии на экспорт технологий, что усложнит их работу в Китае. США будут выдавать лицензии для поддержки существующих заводов, но не для расширения или модернизации.
  • Акции TSMC на американском рынке упали на 1,1%, а на тайваньском – выровнялись после падения на 1,3%.

Контекст

Эти шаги ограничат доступ Китая к иностранным микрочипам, что может способствовать развитию местных производителей. Аналитики предупреждают, что давление в США может ускорить самодостаточность Китая в этой сфере.

С 2022 года США вводят ограничения на экспорт передовых ИИ-чипов в Китай, чтобы затормозить его военную модернизацию. Китай расценивает эти действия как попытку сдержать его технологический прогресс. Ранее Reuters сообщало о контрабанде чипов через Малайзию, Сингапур и ОАЭ.

15 июля администрация Дональда Трампа разрешила Nvidia продавать ИИ-чип H20 китайским клиентам после нескольких месяцев запрета и переговоров между президентом США и гендиректором Nvidia Дженсеном Хуангом.

11 августа The Wall Street Journal сообщила, что Nvidia и AMD договорились с администрацией Трампа перечислять 15% доходов от продаж ИИ-чипов в Китае в бюджет США. Это условие стало частью лицензий на экспорт и может принести Вашингтону миллиарды долларов.

