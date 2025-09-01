Акції провідних південнокорейських чипмейкерів у понеділок різко впали після рішення США скасувати дозволи, які дозволяли постачати американське обладнання на їхні заводи в Китаї без ліцензій. Про це пише Financial Times .

Деталі

Акції SK Hynix втратили майже 5%, а Samsung Electronics – понад 3% після того, як уряд США позбавив компанії статусу «перевіреного кінцевого користувача».

Раніше адміністрація Джо Байдена дозволяла двом найбільшим світовим виробникам чипів пам’яті постачати американське обладнання на свої китайські заводи без окремих ліцензій, щоб уникнути посилення позицій китайських конкурентів.

Міністерство торгівлі США у п’ятницю заявило, що «закрило прогалину часів Байдена», і тепер компанії зобов’язані отримувати ліцензії для експорту американського обладнання на свої заводи в Китаї. Водночас відомство планує видавати ліцензії для підтримки роботи наявних фабрик, але не дозволятиме розширення чи модернізацію технологій.

Samsung і SK Hynix мають заводи в Китаї, які виробляють як дорожчі чипи DRAM (оперативна пам’ять), так і дешевші NAND (флеш-пам’ять для тривалого зберігання даних). Зокрема, завод Samsung у Сіані, за даними Bernstein, забезпечує близько 30% виробництва NAND-пам’яті компанії. Завод SK Hynix в Усі відповідає за 35% виробництва DRAM, а підприємство в Даляні, нещодавно придбане у Intel, забезпечує 37% виробництва NAND.

Аналітик Nomura CW Chung зазначив, що Samsung і SK Hynix сподівалися зберегти американські дозволи для модернізації своїх китайських фабрик. Хоча короткостроковий вплив на виробництво обмежений, компанії тепер змушені переглянути доцільність продовження операцій у Китаї.

Контекст

З 2022 року США запроваджують обмеження на експорт передових ШІ-чипів до Китаю, прагнучи уповільнити його військову модернізацію. Китай, у свою чергу, вважає ці заходи спробою стримати його технологічний розвиток. Раніше Reuters повідомляло про виявлення схем контрабанди чипів через Малайзію, Сінгапур і ОАЕ.

15 липня стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа дозволила Nvidia продавати ШІ-чип H20 китайським клієнтам. Цей дозвіл було надано після кількамісячної заборони та особистих переговорів генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга з президентом США.

11 серпня The Wall Street Journal повідомила, що Nvidia та AMD уклали угоди з адміністрацією Трампа, за якими 15% доходів від продажів їхніх ШІ-чипів у Китаї перераховуватимуться уряду США. Ця умова стала частиною отримання ліцензій на експорт і може принести Вашингтону мільярди доларів.